Nicola Peltz conseille à Victoria Beckham de tremper un seau plein de dents de ses enfants dans l’or In .

Instagram

L’actrice de “ Transformers: Age of Extinction ” fait la suggestion à sa future belle-mère après que l’épouse de David Beckham a demandé de l’aide en ligne sur son dilemme de la fée des dents.

AceShowbiz –

Nicola Peltz a offert un conseil unique à Victoria Beckham (Victoria Adams). Le “Les Transformers: L’âge de L’extinction”Actrice, qui est fiancée à Brooklyn Beckham, a suggéré à sa future belle-mère de tremper un seau rempli de dents de ses enfants dans l’or après que ce dernier se soit ouvert en ligne à propos de son dilemme de la fée des dents.

Victoria a évoqué son dilemme pour la première fois via Instagram Story le samedi 1er mai. «J’ai une question pour le gramme: que font toutes les momies et tous les papas avec toutes les dents collectées? J’ai un seau entier rempli de toutes les dents de mes enfants », a-t-elle interrogé. «Que faisons-nous d’eux?» Elle a fait l’enquête après que sa fille, Harper Seven, ait perdu une de ses dents de lait.

Victoria Beckham a partagé son dilemme de la fée des dents.

Après avoir reçu plusieurs messages directs pour sa question, Victoria en a partagé quelques-uns qui se démarquaient le plus. Parmi eux, un de Nicola. Dans son message à la femme de David Beckham, les “Holidate“L’actrice a été révélée avoir suggéré à la femme plus âgée de” tremper [the teeth] en or et portez-les sur un collier.

Nicola Peltz a offert une suggestion unique à sa future belle-mère.

La suggestion de Nicola pourrait provenir de sa collection personnelle d’accessoires. L’actrice de 26 ans a en fait un collier dont le pendentif était la dent de sagesse plaquée or de son fiancé. Dans une vidéo «Beauty Secrets» que Vogue a partagée sur YouTube en avril, elle a montré le pendentif non conventionnel, admettant qu’il est «tellement bizarre».

“Si vous vous demandez ce que c’est – c’est tellement bizarre – mais, c’est la dent de sagesse de Brooklyn,” le premier “Motel Bates»Expliqua la star. Elle a continué à dire: «Ma mère avait ma dent de sagesse d’il y a cinq ans, ce qui est très bizarre, dans son placard. Alors j’ai fait la même chose pour lui. Il porte le mien et je porte le sien. Toute notre sagesse est coincée dans une dent.

Nicola a lancé le collier unique pour la première fois en mars. À l’époque, l’actrice a profité de son histoire Instagram pour montrer le cadeau inhabituel qu’elle avait pour son futur mari et elle-même à porter autour du cou. «J’ai fait transformer nos dents de sagesse en colliers @brooklynbeckham, tu es ma meilleure amie», a-t-elle écrit à côté de la photo.

Article suivant

Selena Gomez ravissante en rouge, Jennifer Lopez suintant de sex-appeal au Global Citizen: Vax Live Concert