Nicola Peltz et Brooklyn Beckham pleurent la perte de leur chien

Nicolas Peltz et Brooklyn Beckham expriment leur chagrin d’amour après avoir perdu leur chien bien-aimé, Frankie.

Le couple fiancé s’est rendu sur Instagram le vendredi 15 octobre pour partager la triste nouvelle du décès d’un membre de la famille à fourrure. Pour le moment, les deux n’ont pas encore parlé des détails entourant la mort de Frankie.

« Mon cœur est brisé », a commencé Nicola dans sa légende, aux côtés de plusieurs images qui ont capturé de doux moments de son chien. « Mon ange Frankie est allé au paradis et je ne peux pas imaginer l’idée de ne pas pouvoir embrasser son visage une fois de plus. Chaque pièce dans laquelle il est entré, tout le monde a couru vers lui. Son énergie était si pure et pleine de bonheur. C’était le chien le plus gentil que j’aie jamais rencontré. »

Elle a poursuivi: « Le fait que je sois sa mère est l’une des choses les plus fières que je puisse dire. Il me manque tellement, mon cœur ne sera plus jamais le même sans lui ici sur terre. »