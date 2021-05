Nicola Sturgeon a apporté une «boule de démolition» aux restaurants écossais au milieu du verrouillage de Glasgow | Royaume-Uni | Nouvelles

Vendredi, le premier ministre écossais a mis en colère les propriétaires d’entreprises locales dans la ville la plus peuplée du pays, qui abrite plus de 600 000 personnes, après avoir décidé de maintenir Glasgow dans un verrouillage de niveau trois par crainte de propager la variante indienne. En vertu des restrictions actuelles, les gens ne sont pas autorisés à se rencontrer chez eux et les lieux d’accueil tels que les restaurants et les cafés ne peuvent pas servir de l’alcool à l’intérieur.

Écrivant un commentaire pour The Herald, Joanna Blythman, une journaliste d’investigation alimentaire, a condamné les actions du gouvernement écossais en écrivant que Holyrood avait décrété des «restrictions draconiennes» sur une intuition.

Elle a déclaré: “À moins que le gouvernement ne voie le sens et commence à démontrer un soutien solide, nous, les Écossais, régresserons et mangerons” de la saleté d’un camion “comme nous l’avons fait dans les années 1970.”

Elle a ajouté que les blocages et les restrictions constants du gouvernement écossais ont « bouleversé » l’industrie hôtelière écossaise et a déclaré que « les dommages peuvent être irréparables ».

Elle a écrit: «Nos MSP, dont peu ont une expérience du travail indépendant, de la gestion d’une entreprise ou de la restauration, l’ont suivi comme des moutons.»

Selon les statistiques citées par Mme Blythman, environ un restaurant sur dix a déjà fermé définitivement en Écosse et moins de la moitié sont actuellement en activité.

8 % supplémentaires ne devraient pas durer encore trois mois, car les entreprises ont du mal à servir leurs clients avec leurs réserves de liquidités en baisse.

Les restaurants de Glasgow ont souffert après avoir passé environ 270 jours sous des restrictions strictes, beaucoup critiquant Holyrood pour leur manque de soutien financier.

Les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la ville sont devenus fortement limités, ainsi que le tourisme à l’étranger.

Pendant ce temps, la variante indienne a été signalée dans environ deux codes postaux de la ville et représente environ la moitié du nombre de nouveaux cas.

Nicola Sturgeon et son vice-premier ministre, John Swinney, ont tous deux déclaré que les cas de la variante étaient à “un niveau inconfortablement élevé”, mais ont déclaré qu’il semblait prometteur de se stabiliser.

Le Premier ministre a ajouté que si les cas continuaient à se stabiliser et que les hospitalisations restaient stables, alors les experts « soutiendraient » un passage au niveau 2 à partir de samedi prochain.

Mme Sturgeon a déclaré qu’une décision sur la question serait confirmée mercredi au plus tard.