Nicola Sturgeon a averti que la dette entrave TOUTE candidature à l’indépendance «les économies sont enchevêtrées! | Politique | Nouvelles

Économiste et chercheur principal au think tank Brexit Central, Catherine Mcbride a insisté sur le fait qu’il y aurait des difficultés économiques pour une Écosse indépendante. Lors d’un entretien avec Express.co.uk, Mme Mcbride a noté que l’économie de l’Écosse est étroitement liée à celle du reste du Royaume-Uni. Elle a averti Nicola Sturgeon des avantages que l’Écosse perdrait avec l’indépendance ainsi que des nouveaux défis auxquels elle serait confrontée.

Mme Mcbride a déclaré: «J’ai toujours cru que les Écossais étaient des gens très intelligents et doués pour les finances.

«Ils doivent être conscients qu’ils ont actuellement un déficit budgétaire d’environ 15 milliards de livres sterling, que leurs dépenses publiques dépassent un peu plus de 80 milliards de livres et que leurs recettes fiscales sont d’environ 66 milliards de livres.

«Cet argent disparaîtra s’ils quittent le Royaume-Uni.

«Cet argent vient du Royaume-Uni, principalement d’Angleterre, des citoyens anglais.

«Cela permet aux dépenses publiques écossaises d’être environ 20% plus élevées par personne qu’en Angleterre, grâce à la formule de Barnett».

L’économiste a réitéré certains des avantages que l’Écosse tire de son attachement au Royaume-Uni et comment cela changerait après l’indépendance.

«Soixante pour cent des exportations écossaises sont destinées au Royaume-Uni.

«Nos économies sont très liées les unes aux autres, donc je pense que la sortie de l’Écosse du Royaume-Uni va être difficile.

Nicola Sturgeon a pu conserver son siège et son poste de Premier ministre après les élections de jeudi dernier à Holyrood.

Dans son discours d’acceptation, Mme Sturgeon a insisté sur le fait qu’elle se concentrerait sur le rebond de la pandémie de coronavirus.

Cependant, elle a également noté que les Écossais auraient la possibilité de décider de l’indépendance le moment venu.

Le Premier ministre Boris Johnson a félicité Mme Sturgeon pour sa réélection et a déclaré: “Je voudrais vous inviter à vous joindre à moi, aux collègues du gouvernement britannique et à d’autres personnes lors d’une réunion au sommet pour discuter de nos défis communs et de la manière dont nous pouvons travailler ensemble dans les mois à venir. et des années pour les surmonter. “