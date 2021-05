Nicola Sturgeon a averti que l’indépendance pourrait déclencher le chaos de la citoyenneté en Écosse et au Royaume-Uni | UK | Nouvelles

En mars, le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a avoué que les chiffres du projet économique d’indépendance du SNP étaient «complètement dépassés» malgré la demande d’un deuxième référendum avant de les mettre à jour. Le chef du SNP a admis que la Commission de croissance 2018 du parti, rédigée avant la pandémie COVID-19 et l’accord final sur le Brexit, n’était plus fiable. Cependant, elle a déclaré qu’aucune nouvelle analyse ne serait menée avant la veille d’un deuxième référendum.

Mme Sturgeon a réitéré les affirmations lors d’un échange enflammé sur l’émission Andrew Marr de BBC One ce matin, dans lequel elle a confirmé que le SNP n’avait fait aucun modèle sur l’impact que quitter le Royaume-Uni aurait sur les revenus.

Le secrétaire écossais de l’ombre, Ian Murray, a immédiatement critiqué le premier ministre, affirmant que le SNP retenait les chiffres car ils savaient que “ce serait probablement une mauvaise nouvelle”.

L’impact que le départ du Royaume-Uni aurait sur les revenus n’est cependant pas la seule chose pour laquelle le SNP ne fournit pas de réponse.

Dans un rapport récent, le commentateur politique et fondateur du cabinet de conseil en analyse stratégique Diametrical Ltd. Andrew Willshire, a affirmé que la “citoyenneté” est un autre problème auquel le parti de Mme Sturgeon n’a pas beaucoup réfléchi.

M. Willshire a averti que cela pourrait en fait déclencher une crise en Écosse et au Royaume-Uni.

Il a expliqué: “Supposons que le jour de l’indépendance est à nos portes et que d’une manière ou d’une autre l’Écosse a pu négocier son adhésion à l’UE sans une décennie dans le désert.

«Le moment est venu de décider qui obtient de plein droit la citoyenneté écossaise (et donc européenne).

“Qui passe le test?”

Le droit de vote pour le référendum sur l’indépendance comprend toute personne résidant légalement en Écosse, quelle que soit sa nationalité.

Il faut sûrement supposer que toutes ces personnes se verraient accorder la citoyenneté écossaise, a noté M. Willshire, comme si elles ne l’étaient pas, leurs votes ne pourraient raisonnablement pas être comptés lors du référendum.

Il a ajouté: «Une offre de citoyenneté aussi large correspondrait certainement à la vision du SNP sur l’Écosse, même si elle ne correspond pas à la vision de la plupart des Écossais.

JUST IN: Boris Johnson n’a pas réussi à faire une “ divergence décisive avec l’UE ”

«Ensuite, les ressortissants écossais résidant ailleurs au Royaume-Uni (comme moi-même et 750 000 autres) auraient-ils droit à la citoyenneté écossaise?

«On nous refuse actuellement un vote pour savoir si nous voulons qu’il existe, mais il serait sûrement difficile de le refuser.

“Mais serait-il automatiquement accordé ou devrions-nous faire une demande? Qu’en est-il des conjoints et des enfants? Et qu’en est-il des millions de Britanniques qui pourraient revendiquer la citoyenneté écossaise sur la base d’une ascendance récente? Même une estimation prudente porterait ce nombre à plusieurs millions .

«L’Écosse pourrait être le premier État où la majorité de ses citoyens ne résidaient pas réellement dans le pays, une situation bizarre pour un nouveau pays.

Du côté britannique, a fait valoir le commentateur politique, c’est aussi déroutant.

Il a déclaré: “Il n’est pas clair que le reste du Royaume-Uni autoriserait la double nationalité de plein droit – le doute a déjà été jeté sur la question (au mépris, de manière déconcertante, du SNP).

“L’Irlande offre un précédent, tous les citoyens irlandais nés avant 1949 étant automatiquement des sujets britanniques (c’est pourquoi Terry Wogan pourrait être fait chevalier), mais des exemples plus récents, comme la dissolution de l’Union soviétique, obligeraient les gens à en choisir un ou le autre.”

M. Willshire a conclu: “Compte tenu de l’importance fondamentale de ces questions, il serait bon de penser que le gouvernement écossais aurait des réponses claires ou du moins des aspirations claires.

“Malheureusement, il semble que la citoyenneté est destinée à rejoindre la monnaie, la frontière, la constitution, l’UE, l’OTAN et tout autre élément de conséquence dans le seau” trop dur, attendez après le référendum “.

“Pourtant, au moins, nous savons ce que sera le drapeau.”

NE MANQUEZ PAS:

Londres recevra un coup de pouce après le Brexit avec Britcoin [EXCLUSIVE]

La confession déchirante d’Alastair Campbell sur le prince William [REVEALED]

L’accord sur le Brexit déchiré par le Parti travailliste alors que le vote de Hartlepool se profile [INSIGHT]

Dans une récente interview avec Express.co.uk, Alan Winters, directeur de l’Observatoire de la politique commerciale de l’Université du Sussex, a fait valoir qu’il y avait quelque chose de “très pervers” à vouloir mettre fin à une Union vieille de 300 ans en faveur de l’UE. .

M. Winters a déclaré: «Ce serait coûteux des deux côtés.

«Plus coûteux pour les Écossais, certes, mais ce serait aussi une distraction politique massive et massive.

«Je pense aussi que la majorité des gens dans le monde percevraient cela comme le nationalisme anglais chassant les Écossais, ce qui est une vision plutôt antipathique».

Selon M. Winters, la structure des échanges ne changerait pas nécessairement en cas d’indépendance, mais “le volume des échanges diminuerait et les revenus diminueraient”.

Lorsqu’on lui a demandé si une échappée écossaise coûterait plus cher que le Brexit, M. Winters a ajouté: “Absolument.

«Il y a quelque chose de très pervers à dire: ‘Vous nous avez fait sortir d’une Union qui existe depuis 50 ans.

“Par conséquent, nous allons nous retirer d’une Union qui existe depuis 300 ans.”

Une analyse récente du Centre for Economic Performance de la London School of Economics (LSE) a révélé que le commerce de l’Écosse avec le reste du Royaume-Uni est environ quatre fois plus important que celui de l’UE.

La création d’une frontière entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni augmenterait les coûts de 15% dans un «scénario optimiste» et de 30% dans un scénario «pessimiste», selon la LSE.

La LSE a estimé que l’impact de l’indépendance, en plus du Brexit, réduirait les revenus par habitant écossais de 6,5 à 8,7% à long terme.

La LSE a conclu que les avantages commerciaux de la réintégration dans l’UE ne suffiraient pas à justifier le coût de la sortie du Royaume-Uni, «étant donné que les avantages de la réduction des barrières commerciales avec l’UE en rejoignant sont à peu près compensés par les coûts de mise en place de la frontière extérieure de l’UE entre L’Écosse et le reste du Royaume-Uni ».

L’étude a noté que rejoindre le bloc serait plus bénéfique que de rester au Royaume-Uni «seulement si l’indépendance détruit suffisamment le commerce pour que le reste du Royaume-Uni devienne un partenaire commercial moins important pour l’Écosse que l’UE».