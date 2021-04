Nicola Sturgeon a averti que “vos sommes ne s’additionnent pas” – la candidature à l’indépendance démantelée | Politique | Nouvelles

L’Ecosse est maintenant dit que l’Europe est “ toujours la bienvenue ” en janvier

Bob Lyddon parlait exactement une semaine avant les élections de Holyrood de la semaine prochaine, au cours desquelles Mme Sturgeon vise une majorité globale du SNP qui, selon elle, renforcerait ses arguments en faveur d’un deuxième référendum sur l’indépendance. Cependant, M. Lyddon, le fondateur de Lyddon Consulting Services Ltd, a déclaré que son cas reposait sur une série de malentendus fondamentaux sur les finances de l’Écosse.

M. Lyddon a cité des rapports récents publiés par l’Institute for Fiscal Studies et l’Institute for Government suggérant qu’une Écosse indépendante serait aux prises avec un déficit budgétaire compris entre sept et huit pour cent de son PIB.

Il a expliqué: «En fait, la légendaire richesse pétrolière et gazière ne fournit que 700 millions de livres sterling, soit 10,6% des 66 milliards de livres sterling de recettes fiscales de l’Écosse.

«Les dépenses publiques s’élèvent à 81 milliards de livres sterling, ce qui laisse un déficit entre 15 milliards de livres ou 8,8% du PIB.

Nicola Sturgeon lui a dit que “les sommes ne s’additionnent pas” (Image: GETTY)

Nicola Sturgeon fait campagne plus tôt ce mois-ci (Image: GETTY)

«En termes simples, les sommes de Nicola Sturgeon ne s’additionnent pas.»

Cependant, aucun de ces rapports ne raconte toute l’histoire, a souligné M. Lyddon, l’Écosse étant certaine de perdre des emplois si elle se séparait du Royaume-Uni.

Il a expliqué: «Le travail dans le secteur public et la gestion des retraites sont deux sources majeures d’emploi et d’impôts.

Le chef des conservateurs écossais Douglas Ross (Image: GETTY)

«L’Écosse réalise une part disproportionnée de ces activités, bien que le Pays de Galles et l’Irlande du Nord aient un travail important dans le secteur public.

«Après l’indépendance, il faudrait un échange de ce travail: les travaux du secteur public écossais menés actuellement en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord seraient rapatriés, mais la plus grande quantité d’anglais, de gallois et d’irlandais du nord effectuée en Écosse serait transférée dans le pays. dans une autre direction, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord étant susceptibles d’être les grands gagnants. »

En ce qui concerne la gestion des retraites, M. Lyddon a déclaré que les fonds seraient déplacés «au-delà de la portée du SNP», arguant: «Aucun épargnant anglais, gallois ou irlandais du nord ne voudrait risquer un SNP pauvre en liquidités en trouvant un moyen de mettre sa pelle dans leur pot de pension.

En outre, il y avait la question de savoir quelle monnaie une Écosse indépendante utiliserait, a souligné M. Lyddon.

Anas Sarwar, leader travailliste écossais (Image: GETTY)

Alec Salmond, chef du parti Alba récemment formé (Image: GETTY)

Il a ajouté: «Le SNP et Alba ont considérablement divergé dans leurs affirmations sur le fait de continuer à utiliser la livre.

«Ils brouillent ainsi les eaux sur le fait que l’adhésion à l’UE nécessiterait que l’Écosse établisse sa propre monnaie, une monnaie qui deviendrait difficile grâce à son adhésion à la couronne danoise (DKK) au sein du mécanisme de taux de change (MCE) en tant que précurseur de sa redénomination. dans l’EUR. “

Une telle décision pourrait être «désastreuse» pour les recettes d’exportation de l’Écosse, qui représentent 50 pour cent de son PIB, a fait valoir M. Lyddon.

En outre, il y avait une acceptation générale par le SNP qu’une Écosse indépendante prendrait en charge une part de la dette nationale du Royaume-Uni en fonction de sa part de la population totale.

Le sondage de Savanta ComRes aujourd’hui annonce de mauvaises nouvelles pour le SNP (Image: Savanta ComRes)

Ainsi, étant donné la population de l’Écosse de 5,5 millions sur les 67 millions du Royaume-Uni, elle prendrait plus de 154 milliards de livres sterling – soit 88% de son PIB.

Il a averti: «Avec un PIB de 169 milliards de livres, un PIB par habitant de 30 727 livres, un déficit budgétaire annuel compris entre huit et neuf pour cent du PIB et une dette nationale de 88 pour cent du PIB, l’Écosse pourrait même ne pas obtenir une note d’investissement. cote de crédit de BBB.

«C’est la note de l’Italie et son déficit budgétaire était de l’ordre de 2,5% avant la pandémie, et non de 9%.

«Le seul prêteur plausible est le reste du Royaume-Uni, et soit en livre, soit dans l’une de ces devises fortes, mais pas dans une nouvelle devise de l’Écosse, à moins que ce ne soit déjà sur la bonne voie pour rejoindre le MCE.»

Fichier d’information de Nicola Sturgeon (Image: Express)

M. Lyddon a déclaré: «Pourquoi le reste du Royaume-Uni devrait-il conserver une partie de la dette contractée pour renflouer les banques écossaises dans la crise financière mondiale?

«Les montées et les chutes de la Royal Bank of Scotland et de la Bank of Scotland et leurs sauvetages ont été présidés par Gordon Brown (écossais) et Alasdair Darling (écossais), et les avantages de l’expansion et du sauvetage sont principalement allés à l’Écosse.

«L’Écosse, si elle souhaite devenir indépendante, devrait prendre le résidu de ce désordre avec elle, et être reconnaissante que le projet de loi ait été partagé avec le reste du Royaume-Uni pendant une période intérimaire.»

Selon toute vraisemblance, la dette nationale au premier jour de l’indépendance s’élèverait à 184 milliards de livres sterling, soit 109% du PIB de 2019 – en supposant que le PIB soit soutenu, ce que M. Lyddon a fait valoir que ce ne serait pas le cas.