Nicola Sturgeon a averti qu’une majorité très mince ne peut pas sceller IndyRef2 – Le SNP est invité à prolonger le vote | Politique | Nouvelles

Sturgeon se dit “déterminée” à obtenir un référendum sur l’indépendance

David Blake, professeur d’économie à City, Université de Londres, a également lancé une attaque cinglante contre le Premier ministre pour avoir été obsédé par “s’asseoir autour d’une grande table à Bruxelles” avec des dirigeants européens tels qu’Emmanuel Macron. Le SNP de Mme Sturgeon a conclu la semaine dernière un accord de partage du pouvoir avec les Verts écossais, qui sont également favorables à l’indépendance.

Elle continue simultanément de cibler un soi-disant Indyref2 – mais le professeur Blake a été très critique à l’égard de son approche.

L’Ecosse ne pouvait pas se permettre d’avoir des “référendums d’indépendance sans fin” sur une base de “50 pour cent +1” – le SNP acceptant cela, puis lorsque le vote est perdu, exigeant un autre référendum “une fois dans la vie” quelques années plus tard, a souligné le professeur Blake.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Le Premier ministre a déclaré qu’elle souhaitait redonner au peuple écossais le droit de voter pour l’indépendance.

« Mais s’il doit y avoir un autre référendum, il ne peut pas être – comme le dernier – sur une base ’50 pour cent +1′.

Nicola Sturgeon a été informé qu’une majorité simple pour l’indépendance ne serait pas acceptable (Image: GETTY)

Emmanuel Macron, président de la France (Image : GETTY)

« Il doit y avoir un seuil beaucoup plus élevé – disons 60 % ou même les deux tiers.

« C’est ce que doit signifier un référendum « unique dans une vie ». Le résultat la prochaine fois ne peut pas être marginal.

« Ce doit être une certitude absolue – car ce sera en fait pour toujours – et non « une fois dans une vie ». »

Nicola Sturgeon et les co-leaders des Verts écossais Patrick Harvie (L) et Lorna Slater (Image: GETTY)

Il a ajouté : « Notez également que le Premier ministre a déclaré qu’il devrait s’agir d’un vote du « peuple écossais » – et non des « résidents écossais ».

« C’est extrêmement important, car il y a 800 000 « Écossais » vivant dans le reste du Royaume-Uni, avec, comme moi, des millions d’autres enfants et petits-enfants du grand « Écossais ».

« Nous voulons aussi pouvoir voter. Il ne sera pas acceptable pour elle de dire maintenant que seuls les « résidents écossais » devraient être autorisés à voter.

« J’exige le droit de vote lors de tout futur référendum sur l’indépendance de l’Écosse. »

Un rassemblement pour l’indépendance écossaise en 2014 (Image : GETTY)

Fiche d’information de Nicola Sturgeon (Image: Express)

Tournant son attention sur l’accord de Mme Sturgeon avec les Verts, le professeur Blake a ajouté : « Le nouveau gouvernement SNP-Verts en Écosse a remporté 49 % des voix lors des élections au Parlement écossais de mai.

“Les Verts ont en fait reçu moins de 35 000 voix de circonscription (seulement 1,3% du total des voix.”

L’objectif déclaré de Mme Sturgeon était de construire ce qu’elle a appelé une « Écosse plus verte, plus juste et indépendante », a souligné le professeur Blake.

Il a déclaré: «Malheureusement, cela ne signifie pas faire face aux graves problèmes auxquels sont confrontés le NHS et le système éducatif écossais – ainsi que le pire problème de drogue en Europe.

Résultats des élections écossaises 2021 (Image: Express)

« Cela ne signifie pas non plus la fin immédiate de toute extraction de combustibles fossiles en Écosse.

“Le gouvernement SNP, après tout, a eu une chance – et n’a pas réussi – à résoudre ces problèmes bien avant les élections.”

Évaluant les objectifs du parti, le professeur Blake a déclaré : « La seule chose qui compte maintenant pour le SNP est de faire pression sur le gouvernement britannique pour qu’il accorde un autre référendum sur l’indépendance ‘une fois dans sa vie’.

“Peu importe les dommages causés à l’économie écossaise par les incertitudes que cela impliquera – ni les coûts auxquels sont confrontés les exportateurs écossais d’une frontière dure avec l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, où se retrouvent actuellement 60% des exportations écossaises – avec seulement 20% aller dans l’UE.

Résultats du référendum écossais sur le Brexit (Image : Express)

“Non, la seule chose qui compte pour Nicola Sturgeon, c’est d’être vu assis à cette grande table ronde à Bruxelles entre un président français et une chancelière allemande décidant de l’avenir de l’Europe.”

Evaluant l’accord, qu’elle a qualifié de « révolutionnaire », la semaine dernière, Mme Sturgeon a ajouté : « Pour ma part, je suis déterminée à ce qu’il y ait un référendum sur l’indépendance dans ce parlement.

« J’ai dit lors des élections, cet accord réitère cela, que Covid le permet, ce sera dans la première moitié de cette législature.

«Je ne veux pas que comme une fin en soi ou comme une ambition abstraite, je pense que l’Écosse devrait être indépendante afin que nous puissions mieux nous équiper pour nous remettre de Covid de la manière dont je pense qu’une majorité de personnes dans notre pays souhaite faire vers une Écosse plus verte, plus juste et qui tire les leçons des 18 derniers mois et plus. »