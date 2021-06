Nicola Sturgeon a dépensé une somme exorbitante de l’argent des contribuables pour l’échec de l’affaire du Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

Le déficit de l’Écosse a gonflé à 40 milliards de livres sterling, soit plus de huit fois la limite fixée pour l’adhésion à l’UE, a découvert le principal groupe de réflexion économique du Royaume-Uni. L’Institute for Fiscal Studies (IFS) a déclaré que l’écart entre les dépenses et les recettes fiscales de l’Écosse représentait jusqu’à un quart de l’économie l’année dernière. L’IFS a estimé que le déficit de l’Écosse était passé de 8,6 % du PIB au cours de l’exercice précédant le COVID-19 à entre 22 et 25 % du PIB en 2020-2021.

La principale différence a été une injection massive de fonds du Trésor britannique pour aider à faire face à la pandémie qui a permis plus de dépenses en Écosse sans augmentation équivalente des recettes fiscales écossaises.

Le déficit britannique pour 2020-2021 est estimé à environ 14,5%.

Malgré les faibles performances économiques du pays, la première ministre Nicola Sturgeon non seulement intensifie ses appels à un deuxième référendum sur l’indépendance, mais il semble également que son parti a dépensé une somme « scandaleuse » de l’argent des contribuables pour l’échec d’un procès concernant le Brexit.

En 2018, le SNP a fait valoir que le projet de loi sur le retrait du Royaume-Uni présenté par l’ancienne Première ministre Theresa May sapait les principes fondateurs de la décentralisation et diluait les pouvoirs du Parlement écossais.

Les ministres de Mme Sturgeon ont affirmé que certains pouvoirs de l’UE – comme le soutien aux agriculteurs, le contrôle de nos mers ou les normes alimentaires – relevaient de la responsabilité de Holyrood.

Au milieu de l’échec des négociations entre le gouvernement écossais et le gouvernement britannique, le SNP a présenté le projet de loi sur la continuité de l’UE.

Cependant, il a ensuite été renvoyé à la Cour suprême par des ministres britanniques, qui ont affirmé que Holyrood avait agi en dehors de ses attributions en adoptant le projet de loi.

C’était la première fois dans l’histoire de la dévolution que Westminster contestait la législation adoptée par Holyrood devant la plus haute cour du pays.

Selon un rapport de 2019 du Scottish Sun, les ministres du SNP ont dépensé 132 000 £ pour le procès qui, en janvier de l’année dernière, s’est prononcé contre eux.

JUST IN: Le plan de punition de l’UE sur le Brexit déchiré en lambeaux

“Ce projet de loi n’a jamais été nécessaire, mais le SNP saisira toute opportunité de poursuivre la séparation, quel qu’en soit le coût pour le peuple écossais.”

Le gouvernement écossais a déclaré dans un communiqué que la facture juridique comprenait des honoraires d’avocat de 131 316,60 £, 160 £ de frais de justice et 423 £ de frais administratifs.

Cependant, le chiffre n’incluait pas les dépenses du Lord Advocate ou les conseils juridiques internes tirés des mémoires du gouvernement.

La semaine dernière, Mme Sturgeon a ouvert des pourparlers officiels avec les Verts écossais sur un accord de coopération au sein du gouvernement, dans le but de consolider une majorité pro-indépendance à Holyrood et de renforcer ses références pro-climat.

Dans une décision évoquée avant les élections de mai, le Premier ministre a déclaré que le SNP et les Verts écossais pourraient rédiger conjointement des politiques sur la crise climatique et le passage au zéro net, en échange de votes verts pour soutenir ses plans de dépenses et sa législation.

L’accord, qui devrait s’arrêter avant un accord de coalition complet, pourrait permettre aux Verts de remporter des sièges ministériels à l’avenir, a déclaré Mme Sturgeon aux MSP.

Un accord serait utilisé par Mme Sturgeon pour renforcer sa main dans la bataille avec le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson pour l’autorité légale d’organiser un deuxième référendum sur l’indépendance et pour garantir que toute législation référendaire porte un mandat parlementaire clair.