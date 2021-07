Nicola Sturgeon a explosé dans une querelle amère alors que les conservateurs l’accusent de « traiter les gens comme des imbéciles | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le Premier ministre a fait l’objet d’attaques soutenues de la part des conservateurs écossais, après ses remarques explosives lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine. Le patron du SNP a été agacé par une question impliquant que le parti avait menti sur son intention de vacciner tous les 40 à 49 ans. Dans une réponse cinglante, elle a déclaré qu’elle supposait “un niveau d’intelligence” lors de la publication de déclarations, ajoutant comment elle s’attendait à ce que les opposants politiques fassent preuve de “bon sens” et mettent ses mots dans “contexte”.

Cela a suscité des réprimandes cinglantes de la part du parti conservateur écossais, qui l’a accusée de parler avec mépris au public et de « traiter les gens comme des imbéciles ».

La dispute s’est intensifiée lorsque le patron des conservateurs, Douglas Ross, a qualifié Mme Sturgeon d'”arrogante, élitiste, condescendante”, qui ne représentait plus la classe ouvrière écossaise.

Piquée par l’accusation, Mme Sturgeon a rétorqué sur Twitter: “La “classe ouvrière” que l’Écosse comprend parfaitement.

“Ce sont des politiciens opportunistes qui choisissent de ne pas comprendre (parce que s’attaquer à moi/le SNP compte plus pour vous que de prendre les bonnes décisions en cas de pandémie) dont je parlais – et j’ai clairement touché des nerfs à vif!”

Cependant, sa réplique n’a fait qu’alimenter le feu, alors que le MSP conservateur Jamie Halcro Johnston pataugeait dans la rangée inconvenante.

Répondant à la dernière explosion de Mme Sturgeon, le ministre fantôme des Affaires a tweeté : “Nicola Sturgeon a choisi d’attaquer ceux qui la tenaient simplement pour responsable de ses propres paroles et de ses propres cibles.

Tandis qu’un autre commentait : « Un résumé très érudit d’un FM s’accrochant désespérément au pouvoir et blâmant tout le monde sauf ses ministres et elle-même pour avoir présidé un pays qui a sombré à un niveau record en ce qui concerne le dysfonctionnement du NHS, de l’éducation, des services d’urgence, des autorités, services sociaux, etc.

Les données officielles montrent que plus de 90% des adultes écossais âgés de 40 à 49 ans ont reçu leur premier vaccin Covid.

Cependant, les statistiques montrent que seulement 77,3% de la même population ont été entièrement vaccinés, ce qui est bien en deçà de l’objectif de Mme Sturgeon.