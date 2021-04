Nicola Sturgeon a fait honte à Anas Sarwar pour les «échecs» de Covid – «L’Écosse mérite mieux! | Politique | Nouvelles

Le dirigeant travailliste écossais Anas Sarwar a critiqué Nicola Sturgeon dans une interview enflammée sur Andrew Marr ce matin. Le leader travailliste récemment élu au nord de la frontière a qualifié Sturgeon de «l’échec après l’échec» et a insisté sur le fait que l’Écosse méritait un meilleur leadership et une meilleure opposition. Il a pris pour cible le SNP pour avoir “pointé du doigt” les conservateurs “chaque fois qu’il y a un échec”. Il a également accusé le SNP de ne pas prendre la responsabilité des échecs en Écosse alors que Sturgeon termine sa septième année en tant que Premier ministre.

Interrogé par Andrew Marr si le SNP obtenait la majorité lors des prochaines élections à Holyrood, si ce serait un mandat pour un deuxième référendum sur l’indépendance, le dirigeant travailliste écossais a répondu: «Je» suis un participant, pas un spectateur, je suis un participant à cette élection campagne, je ne vais pas commenter le résultat. “

Il a poursuivi en exposant son argument en disant: «J’ai onze jours pour essayer de persuader les gens à travers l’Écosse que nous pouvons choisir quelque chose de différent.

«Nous pouvons choisir de ne pas avoir les cinq prochaines années consacrées à un combat entre Nicola Sturgeon et Boris Johnson – cela n’a pas à être une question de constitution, cela peut être à propos de vous, de votre famille et de notre rétablissement national.»

L’Ecossais a poursuivi en soulignant que «le SNP et les conservateurs jouent les uns sur les autres».

M. Sarwar a poursuivi en disant: «Nous avons eu 14 ans de gouvernement SNP, Nicola Sturgeon est le premier ministre depuis sept ans et il y a eu échec après échec.

“Mais à chaque fois qu’il y a un échec, ils disent que” cela ne serait pas arrivé si nous avions l’indépendance “.”

«Ou pire encore, ils pointent du doigt les conservateurs et disent” au moins, nous ne sommes pas aussi mauvais que ça “.”

Sarwar a martelé la maison en concluant: “Franchement, je pense que l’Écosse méritait mieux que cela, elle a besoin d’un meilleur gouvernement et nous avons besoin d’une meilleure opposition!”

Plus tôt dimanche, Andrew Marr a demandé au leader du SNP et au Premier ministre écossais s’il était “honteux” qu’elle n’ait pas publié une projection économique de la manière dont l’indépendance affectera l’Ecosse et son avenir en dehors du Royaume-Uni.

L’animateur de la BBC a demandé: “Ne pensez-vous pas qu’il est honteux qu’un gouvernement qui cherche à sortir l’Écosse du Royaume-Uni ne se soit même pas donné la peine de regarder l’impact sur l’économie?”

Mme Sturgeon a répondu: «Si je demandais aux gens une semaine jeudi de voter sur la question de savoir si l’Écosse devrait ou non être indépendante, alors oui, je serais d’accord avec cela.

“Mais je ne demande pas aux gens de faire ça jeudi et si je devais faire tout ce mannequin maintenant, nous devrons le refaire en demandant aux gens de faire ce choix … Je pense qu’il est juste de demander aux gens de le faire. faire ce choix de cette ampleur sur la base d’informations de qualité et à jour. “

Andrew Marr de la BBC a également révélé le coût de la réintégration dans l’Union européenne en tant qu’Écosse indépendante, déclarant à Sturgeon malgré ses propres affirmations selon lesquelles l’adhésion à l’UE nécessiterait une frontière entre l’Écosse et l’Angleterre.

“Vous souhaiteriez peut-être que le Brexit ne se soit pas produit mais c’est arrivé.

“Là où nous sommes maintenant, entrer dans l’UE et faire partie du marché unique, nécessite une frontière physique avec l’Angleterre, pour l’Écosse.”

Elle a terminé en disant: «Le seul moyen de sortir de cette situation est de persuader l’UE de renoncer aux réglementations du marché unique telles qu’elles s’appliquent à l’Écosse – bonne chance!