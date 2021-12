Nicola Sturgeon a fustigé les coupures de police alors que des milliers de personnes ont été forcées de se rendre malades pour cause de santé mentale | Politique | Des nouvelles

Lib Dem MP réagit à Nicola Sturgeon imposant de nouvelles restrictions

Les conservateurs écossais ont publié de nouvelles statistiques, obtenues en vertu de la Freedom of Information Act, qui montrent que plus de 2 200 agents ont dû s’absenter du travail au cours des deux dernières années et demie en raison de problèmes de santé mentale. Cela équivaut à près de 110 000 jours de travail perdus, alors que 68 agents ont pris une retraite anticipée pour les mêmes motifs au cours de la même période. Les rivaux du SNP ont déclaré que depuis que Mme Sturgeon est devenue la première ministre écossaise en novembre 2014, le nombre d’officiers divisionnaires de première ligne a chuté de près de 800 à 12.168.

Ce chiffre n’inclut pas les officiers spécialisés qui sont partagés par plusieurs autres divisions.

Le MSP conservateur écossais Maurice Golden, qui a obtenu les chiffres, a déclaré: « Il est profondément préoccupant, mais pas totalement surprenant, qu’une proportion aussi élevée de policiers souffrent de problèmes de santé mentale.

« Le personnel de la police écossaise est soumis à une pression énorme, notamment parce que le nombre d’officiers divisionnaires a été réduit d’environ 800 depuis que Nicola Sturgeon est devenu premier ministre.

« Dans de nombreux cas, les agents doivent travailler dans des stations en ruine et avec un équipement inadéquat également.

« Pourtant, étonnamment, dans le budget de ce mois-ci, le SNP a choisi de réduire le budget des dépenses d’investissement de la police en ignorant les appels des conservateurs écossais à une augmentation de 36,5 millions de livres sterling des dépenses. »

Les conservateurs écossais souhaitent que des fonds supplémentaires soient consacrés à l’amélioration des voitures de police, des postes et des équipements de lutte contre la criminalité.

Mais dans un autre coup, le SNP a prévu un gel des liquidités pour le financement du capital de la police, qui est une réduction en termes réels lorsque l’inflation est prise en compte.

Les libéraux démocrates écossais ont divulgué des chiffres distincts qui ont révélé que 166 580 jours de policier et de personnel avaient été perdus à cause de troubles psychologiques depuis avril 2019.

Cela a montré que les 44 312 jours ouvrables ont été perdus cette année parce que des policiers ont été licenciés pour des problèmes de santé mentale, tandis que ce chiffre a bondi de plus de 3 500 à 23 935 pour le personnel administratif de la force.

Au cours de cette année, du 1er avril au 30 septembre, 22 163 jours de travail ont été perdus en raison de troubles psychologiques pour les policiers et 12 373 pour le personnel policier.

Liam McArthur, porte-parole libéral-démocrate de la justice, a déclaré: «Ces chiffres montrent le tribut brutal que la maladie mentale fait peser sur la force nationale. La santé mentale des officiers et du personnel ne peut plus être mise de côté.

« Les policiers sont souvent ceux qui nous aident dans les moments où nous en avons le plus besoin, mais le gouvernement écossais n’a pas fourni aux policiers et au personnel le soutien dont ils ont besoin pour gérer leur propre santé mentale. »

Le gouvernement écossais a déclaré que Police Scotland était « l’un des premiers services de police du Royaume-Uni à mettre en œuvre une formation en matière de santé mentale et d’intervention en cas de suicide pour tous les agents, jusqu’au grade d’inspecteur inclus ».

Un porte-parole a insisté sur le fait que le nombre de policiers dans le pays « a été maintenu et est favorable par rapport à ailleurs au Royaume-Uni ».

Il a déclaré: « Nous apprécions grandement le travail des policiers écossais qui font un excellent travail dans des circonstances très difficiles.

« Nous continuons de soutenir les initiatives entreprises par le Chief Constable pour garantir que les policiers et le personnel sont en bonne santé physique et mentale à un moment où l’Écosse a plus que jamais besoin de ses secouristes de première ligne.

« Les agents et le personnel peuvent accéder à une gamme de services pour prendre soin de leur santé physique et mentale grâce au programme Your Wellbeing Matters de Police Scotland, qui comprend la santé au travail, l’aide aux employés et le programme de gestion des risques de traumatisme.

« La police écossaise a également été l’un des premiers services de police du Royaume-Uni à mettre en œuvre une formation en matière de santé mentale et d’intervention en cas de suicide pour tous les agents, jusqu’au grade d’inspecteur inclus.

« Cela profite à la main-d’œuvre policière ainsi qu’au public qu’elle sert.

« Le nombre d’officiers de police a été maintenu et est favorable par rapport au reste du Royaume-Uni, avec environ 32 policiers pour 10 000 habitants en Écosse contre environ 23 en Angleterre et au Pays de Galles. »