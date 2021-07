Nicola Sturgeon a «induit en erreur» le Parlement écossais à propos de l’enquête sur Donald Trump | Politique | Nouvelles

La Cour de session a été informée hier que l’administration du SNP avait été exhortée l’année dernière par le groupe de défense des droits de l’homme Avaaz à examiner comment l’organisation Trump avait obtenu le financement du complexe Turnberry et du parcours de golf Menie. Représentant Avaaz, l’avocat Aidan O’Neill QC a déclaré au juge Lord Sandison Premier ministre écossais, Mme Sturgeon n’avait pas compris la loi sur une forme d’enquête connue sous le nom d’ordonnances de richesse inexpliquée, un mécanisme dont son gouvernement a été informé qu’il pourrait utiliser pour enquêter sur d’anciens Les finances du président américain M. Trump.

Mme Sturgeon a déclaré au Parlement écossais que le gouvernement n’était pas habilité à lancer une telle enquête, la responsabilité incombant à l’unité de récupération civile du Crown Office.

Plus précisément, elle a expliqué que la Civil Recovery Unit était politiquement indépendante du gouvernement écossais – mais cette position a ensuite été inversée, a déclaré M. O’Neill.

Cependant, le secrétaire à la Justice de l’époque, Humza Yousaf, a par la suite confirmé que la loi autorisait en fait le gouvernement écossais à lancer une enquête inexpliquée sur l’ordre de richesse.

M. O’Neill a déclaré que M. Yousaf avait raison dans son évaluation, décrivant l’incapacité apparente de Mme Sturgeon à saisir la situation comme “inquiétante”.

Il a ajouté que Mme Sturgeon n’avait pas compris la loi et l’avait qualifiée d'”inquiétante” de ne pas avoir une bonne compréhension de la législation.

M. O’Neill demande un contrôle judiciaire qui, espère-t-il, annulera la décision du gouvernement écossais de ne pas lancer d’ordonnance de richesse inexpliquée contre M. Trump.

JUST IN : Guy Verhofstadt lance des appels à la sortie de la Pologne de l’UE

Le gouvernement britannique a introduit les ordonnances UWO il y a trois ans afin de faciliter les enquêtes sur les sources de richesse inexpliquées qui pourraient être du blanchiment d’argent.

Le co-leader des Verts, Patrick Harvie, qui soutient également les appels à un contrôle judiciaire, a déclaré que le modèle inhabituel de dépenses de M. Trump et les affaires civiles et pénales en cours aux États-Unis avaient offert aux autorités écossaises des motifs suffisants pour examiner ses relations commerciales.

Le fils de M. Trump, Eric, a déclaré que les affirmations n’avaient “aucun fondement en fait”.

Cependant, agissant au nom du gouvernement écossais, Ruth Crawford QC, a déclaré que les clients de M. O’Neill n’avaient pas agi dans les trois mois suivant le refus du gouvernement écossais – comme le stipule la loi – l’affaire ne devrait pas être traitée.

Mme Crawford a également insisté sur le fait que M. O’Neill avait mal compris la loi entourant les ordonnances de richesse inexpliquées et que le gouvernement écossais avait agi en toute légalité.

Exhortant Lord Sandison à refuser l’autorisation du client de M. O’Neill pour un contrôle judiciaire, elle a ajouté: “Une telle question n’est pas justiciable. Elle n’a aucune chance réelle de succès.”

Lord Sandison a déclaré qu’il mettrait un certain temps à réfléchir à sa décision.

M. Trump a été battu par Joe Biden lors de l’élection présidentielle de novembre.

La controverse entourant son développement de Turnberry est documentée dans deux documentaires du cinéaste britannique Anthony WJ Baxter, You’ve Been Trumped et You’ve Been Trumped Too.