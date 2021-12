Nicola Sturgeon a laissé le visage rouge alors que les conseils de l’Écosse ont été rejetés dans l’heure par Boris | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a déclaré aux employeurs que s’ils avaient du personnel travaillant à domicile au début de la pandémie, ils devraient leur permettre de le faire à nouveau jusqu’à la mi-janvier. S’exprimant devant le Parlement écossais, le chef du SNP a déclaré que le nombre de cas Omicron avait plus que décuplé au cours de la semaine dernière. Au total, 28 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total à 99.

Elle a déclaré: « Pour être franc, si vous aviez du personnel travaillant à domicile au début de la pandémie, veuillez maintenant leur permettre de le faire à nouveau.

« Je sais que c’est difficile, mais je ne saurais trop insister sur la différence que cela pourrait faire pour aider à lutter contre la transmission et éviter le besoin de mesures encore plus onéreuses.

Elle a également exhorté les Écossais à suivre les règles concernant les tests et l’auto-isolement en cas de symptômes, ainsi que des tests réguliers de flux latéral.

« Je ne m’exclus pas de cela », a-t-elle déclaré.

« Je fais actuellement un test tous les matins avant de venir travailler et je ferai un test chaque fois que je côtoierai d’autres personnes pendant la période des fêtes.

« Je demanderai à toute personne visitant ma maison à Noël de faire de même. »

Mme Sturgeon a également exhorté les MSP à « donner l’exemple » en matière de tests.

Mais en réponse à Mme Sturgeon prolongeant l’orientation du travail à domicile en Écosse jusqu’à la mi-janvier, Downing Street a déclaré « ce n’est pas notre position ».

Les déplacements dans les centres-villes américains étaient de 22% inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, et en baisse jusqu’à 49% à San Francisco, où de nombreux techniciens continuent de travailler à distance, une étude de trafic 2021 https://inrix.com/scorecard de plus de 1 000 villes par la société d’analyse des transports INRIX Inc.

Les déplacements dans le centre-ville au Royaume-Uni restent 19% inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, mais sont revenus à la force d’avant COVID en Allemagne, probablement en raison du nombre moins élevé d’Allemands travaillant à domicile, a déclaré Bob Pishue, analyste des transports INRIX et auteur de l’étude.

« Aux États-Unis, nous ne nous attendons pas à ce que la congestion redevienne comme avant pendant un certain temps, au moins jusqu’en 2022 », a-t-il déclaré.

Alors que le conducteur moyen de Londres a perdu 148 heures dans la circulation cette année – le plus grand nombre de citadins et à peu près autant qu’avant la pandémie – le conducteur moyen de la ville américaine a perdu 36 heures dans la circulation, soit une baisse de près de 43% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.