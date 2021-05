Nicola Sturgeon a mis en garde contre le pacte visant à garantir à Indy de voter un «désastre» pour l’Écosse | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon dit qu’il y a un “ choix entre deux futurs ”

Le bureau du Premier ministre a insisté sur le fait qu’elle ne dérogerait pas à son engagement manifeste de geler les tarifs et les bandes malgré les plans des Verts pour frapper des centaines de milliers d’Écossais avec des taxes sauvages. Cela s’est produit alors que le chef des conservateurs écossais, Douglas Ross, avait averti que son projet de coopération avec le parti de Patrick Harvie risquait une perte économique. Lors de la séance d’ouverture des questions du premier ministre du nouveau parlement, M. Ross a insisté sur le fait que le chef du SNP doit «réinitialiser» d’urgence ses relations avec les chefs d’entreprise, qui, selon lui, «ne voient personne autour de la table du gouvernement écossais qui se bat pour leur coin».

Il a appelé à plus de soutien pour les entreprises de Glasgow touchées par la décision de maintenir la ville sous les restrictions de Covid de niveau 3 tandis que le reste du continent est passé au niveau 2.

Les patrons désespérés de l’hospitalité de la ville ont également pris pour cible les ministres hier pour exiger plus d’avis sur les bordures avant le jour férié.

Mme Sturgeon doit fournir une mise à jour vendredi, mais les bars et les restaurants restent préoccupés par l’impact des annonces de «dernière minute».

Dans un coup d’œil aux MSP de M. Harvie – dont certains ont été cette semaine cassés en train de violer la loi sur les coronavirus dans un pub d’Édimbourg – M. Ross a insisté sur le fait que les Verts “ plus saints que toi ” n’étaient intéressés qu’à soutenir les entreprises lorsqu’ils “ bafouaient les règles de Covid dans le haut de gamme. bars ».

Nicola Sturgeon, responsable du SNP (Image: getty)

M. Ross a déclaré: «Au lieu de gens d’affaires qui comprennent comment créer des emplois, ce sont les Verts qui pourraient avoir une place autour de la table du Premier ministre.

«Un parti vert qui ne croit même pas en la croissance économique, un parti vert qui ignore les affaires – à moins qu’ils ne veuillent célébrer dans un bar haut de gamme de George Street – et un parti vert qui veut risquer l’ensemble de l’industrie pétrolière et gazière et les dizaines de milliers d’emplois qu’elle soutient.

«Une coalition nationaliste avec les Verts est un désastre pour quiconque espérait voir la fin de l’approche anti-business du SNP.

Mme Sturgeon a déclaré que la plupart des gens et des «entreprises responsables» comprennent «l’impératif moral» de soutenir l’économie d’une manière qui «respecte nos obligations envers la planète et réalise nos objectifs en matière de changement climatique».

Le chef conservateur écossais Douglas Ross (Image: .)

Le dirigeant du SNP a ajouté: «Nous continuerons à nous assurer de soutenir l’industrie, de soutenir l’économie, mais également d’aider le pays à passer à zéro net, qui est une priorité clé et devrait être une priorité clé pour nous tous. . »

Mercredi, Mme Sturgeon a révélé que son gouvernement minoritaire du SNP avait entamé des pourparlers avec les alliés indépendantistes au sujet d’une relation de travail formelle, l’objectif final étant un «accord de coopération» entre les deux parties, qui pourrait voir les MSP verts agir en tant que ministres.

Mais M. Harvie et sa co-leader Lorna Slater ont été contraints de s’excuser après qu’une photo soit apparue d’eux, le MSP Ross Greer et un autre homme se sont rassemblés à l’intérieur du Browns Bar d’Édimbourg – dépassant la limite des trois ménages.

Les Verts ont jusqu’à présent refusé de dire si M. Harvie, qui vit au niveau 3 de Glasgow, aurait dû être dans un lieu d’accueil dans une autre partie du pays.

Boris Johnson a exclu un autre vote Indy (Image: .)

Leur manifeste comprenait des plans radicaux visant à augmenter l’impôt sur le revenu des Écossais les plus riches et à remplacer la taxe d’habitation par un prélèvement basé sur la valeur des propriétés qui augmenterait également les factures des plus aisés.

D’autres politiques vertes incluent une «taxe des millionnaires» sur tous ceux qui possèdent des biens, des terres, des pensions et d’autres actifs qui, ensemble, sont évalués à plus d’un million de livres sterling.

Ils veulent également «éliminer progressivement la production de pétrole et de gaz en mer du Nord» et organiser un deuxième référendum sur l’indépendance dans les cinq prochaines années.

Interrogé sur la question de savoir si le gel de l’impôt sur le revenu de cinq ans promis par le SNP était «sur la table» ou constituerait une «ligne rouge» dans les discussions avec les Verts, le porte-parole du Premier ministre a déclaré: «Nous nous en tenons à notre engagement manifeste.

«Je ne prévois pas que nous nous écartions de cela.»

Le porte-parole a également refusé de dire si le non-respect des règles de Covid empêchait les Verts de rejoindre le gouvernement, insistant sur le fait que leur visite controversée au barreau était une affaire pour eux.

Esturgeon: un expert discute de la campagne IndyRef2

Un porte-parole des Verts a déclaré: «Les conservateurs ne sont pas en mesure de parler de soutien aux entreprises alors que le Brexit a jeté tant d’entreprises écossaises aux loups.»

Mme Sturgeon doit fournir une mise à jour sur le verrouillage vendredi, mais les bars et restaurants de Glasgow restent préoccupés par l’impact des annonces de «dernière minute».

Colin Clydesdale, copropriétaire des restaurants The Ubiquitous Chip, Stravaigin et Hanoi Bike Shop, a déclaré: «Nous avons le jour férié qui apportera un revenu, le revenu est exactement ce dont cette industrie a besoin, plutôt que de le laisser à la dernière minute. nous à l’avance de toute façon parce que pour le moment, nous essayons de deviner le scénario.

«Personne n’a la moindre idée.

«Si les chiffres s’empilent et qu’il semble qu’ils vont nous permettre d’ouvrir, alors donnez-nous le plus de préavis humainement possible – 16h45 un vendredi ne suffit pas.»