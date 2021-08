Nicola Sturgeon a ordonné de jeter les conseils permettant aux enfants de quatre ans de changer de sexe | Politique | Nouvelles

Les militants ont dénoncé les nouvelles directives d’inclusion LGBT élaborées par le gouvernement écossais dirigé par le SNP. Le guide de 70 pages, approuvé par la secrétaire à l’Éducation Shirley Anne Sommerville, indique que les enseignants ne devraient pas demander aux élèves s’ils souhaitent passer à la vie de garçon ou de fille.

Les ministres ont également présenté une liste de livres approuvés par le gouvernement écossais faisant la promotion de l’idéologie du genre auprès des enfants.

Mais l’association caritative ForWomenScotland a accusé les ministres du SNP de “pousser une idéologie nuisible”.

Une porte-parole a ajouté : “Il n’y a pas d’enfant transgenre.

« Aucun enfant de quatre ans ne sera diagnostiqué comme ayant une dysphorie de genre.

“Seule une attente vigilante est conseillée pour cette tranche d’âge.

“Il y a un risque que ces idéologies s’avèrent préjudiciables au développement et à la santé mentale des enfants à long terme.

« Les directeurs d’école feraient bien de veiller activement à ce que cela ne soit pas enseigné dans leurs écoles. »

Simon Calvert, porte-parole du Christian Institute, a ajouté : « La question de savoir comment aider au mieux les enfants et les jeunes aux prises avec la dysphorie de genre est extrêmement controversée.

Elle a déclaré: “Les élèves sont plus heureux et apprennent davantage à l’école lorsqu’ils se sentent en sécurité, respectés et inclus.

« Nous savons que les jeunes transgenres peuvent faire face à de nombreux problèmes dans les écoles et que les enseignants et le personnel doivent avoir la confiance et les compétences nécessaires pour soutenir leur santé mentale, physique et émotionnelle.

« Ce guide décrit comment les écoles peuvent soutenir les jeunes transgenres tout en garantissant que les droits de tous les élèves sont pleinement respectés.

« Il fournit aux écoles des suggestions pratiques. Les conseils ne sont pas normatifs et ne favorisent pas la transition.

Les conseils ont été publiés avant le début de la nouvelle année scolaire en Écosse la semaine prochaine.

Des groupes de défense des droits des LGBT tels que Stonewall, qui ont contribué à l’élaboration des directives, ont déclaré que cette décision aiderait tous les enfants à « s’épanouir ».