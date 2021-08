Nicola Sturgeon a porté un coup alors que les Écossais disent non à l’indépendance | Politique | Nouvelles

Un sondage Redfield et Wilton Strategies a révélé que 47% des Écossais voteraient non si la question « L’Écosse devrait-elle être un pays indépendant ? leur a été mis immédiatement. Ceci est comparé à 44 pour cent qui ont dit qu’ils voteraient « oui » s’il y avait un référendum tandis que 9 pour cent ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs.

Le sondage a également révélé une division importante parmi le public écossais sur la question d’un vote ayant lieu l’année prochaine.

Parmi les personnes interrogées, 47 % ont déclaré qu’elles s’opposeraient à la tenue d’un référendum sur l’indépendance de l’Écosse l’année prochaine, et 33 % s’y opposent fermement.

Cependant, 40 % ont déclaré qu’ils soutiendraient la tenue d’un tel référendum l’année prochaine, 29 % exprimant un fort soutien.

11% des Écossais ne soutiendraient ni ne s’opposeraient à la tenue d’un référendum l’année prochaine.

Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a déclaré qu’un vote devrait avoir lieu avant la fin de 2023 et a souligné que les questions constitutionnelles seraient traitées une fois la pandémie de coronavirus terminée.

Mais cette semaine, Mme Sturgeon a été accusée d’avoir rompu sa promesse au peuple écossais après qu’il a été révélé que la conférence du SNP en septembre serait fortement axée sur la séparation, faisant craindre qu’un vote n’ait lieu beaucoup plus tôt.

Le projet d’ordre du jour a révélé des plans pour une nouvelle campagne visant à persuader les Écossais que la séparation du Royaume-Uni était “essentielle” à la récupération du pays du coronavirus.

Le document indique également que le Premier ministre doit appuyer sur la gâchette de son plan pour Holyrood de légiférer pour son propre vote sur l’indépendance à la première occasion après le passage de la pandémie.

Malgré les appels, le Premier ministre Boris Johnson a exclu la perspective d’un deuxième référendum sur l’indépendance.

Lors d’une visite en Écosse cette semaine, il a déclaré : « Je pense que la priorité pour notre pays dans son ensemble est de rebondir ensemble, de travailler ensemble pour sortir de cette pandémie, et je pense que les opportunités sont absolument phénoménales.

“Mais je pense que l’accent doit être mis sur la reprise économique et je pense que le changement constitutionnel, ce n’est pas une priorité, laissez-moi m’exprimer ainsi.”

Le Premier ministre britannique a souligné que ses priorités étaient de “rebondir fortement de Covid, de travailler ensemble sur cela, de continuer à livrer le vaccin”.

Kirsten Oswald MP, chef adjointe du groupe SNP à Westminster, a déclaré : « Il devient de plus en plus clair de jour en jour que l’Écosse est de plus en plus vulnérable sous le contrôle de Westminster.

« La seule façon pour l’Écosse d’assurer une reprise forte et égale, et d’atteindre son potentiel, est d’organiser un référendum pour la reprise et de devenir un pays indépendant au sein de l’UE. »

Redfield et Wilton Strategies ont interrogé 1 000 Écossais entre le 4 et le 5 août.