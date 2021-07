Nicola Sturgeon a revendiqué des «temps difficiles à venir» pour les Écossais après la rupture du rêve d’indépendance | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La chef du Parti national écossais (SNP) a envoyé un avertissement au Premier ministre Boris Johnson pour avoir “choisi un combat avec les souhaits démocratiques du peuple écossais” au sujet d’un deuxième référendum sur l’indépendance. Elle a affirmé qu’un autre vote “est la volonté du pays” et a réaffirmé que c’est une “question de quand pas si”. Mais le Premier ministre semble faire face à un énorme problème – le financement – et elle a précédemment admis que son plan économique était désormais “complètement obsolète” en raison de la pandémie et du Brexit.

Elle a déclaré à Channel 4 News : « Les chiffres du rapport de la Commission de la croissance sont antérieurs à Covid et nous devrons prendre en compte les changements autour de Covid.

« Bien que l’approche sous-jacente de la Commission pour la croissance soit une approche à laquelle je souscris pleinement et à laquelle je souscris, les chiffres qu’elle contient sont complètement dépassés.

« Parce que depuis la publication de cette publication, nous avons subi une pandémie mondiale, la situation budgétaire du Royaume-Uni et de la plupart des pays du monde a été bouleversée. »

Le manifeste du SNP pour les élections à Holyrood indique que le parti tenterait d’organiser un deuxième référendum d’ici la fin de 2023, s’il est réélu.

Il a énuméré les engagements de dépenses dans son manifeste, estimés à plus de 17 milliards de livres sterling.

Mme Sturgeon s’est engagée à respecter les engagements de dépenses au cours des cinq prochaines années si elle devenait indépendante.

Mais elle a admis que ce ne serait pas facile.

Elle a déclaré à ITV: « Il y a des moments difficiles à venir pour tout ce qui se passe en ce moment parce que nous sommes dans une pandémie mondiale et nous sommes sur le point de sortir et de nous rétablir.

« Il y a des temps difficiles à venir pour chaque pays.

“Nous aimerions être en mesure de faire croître notre économie plutôt que de subir des coupes d’austérité.”

La London School of Economics (LSE) a déclaré que l’indépendance du Royaume-Uni coûterait à l’économie écossaise deux à trois fois plus en pertes commerciales que le Brexit.

Le rapport d’une équipe d’universitaires du Centre for Economic Performance de la LSE a également fait valoir que l’adhésion de l’Écosse à l’UE ferait peu de différence.

Le rapport du LSE a déclaré que le Brexit réduirait le revenu par habitant à long terme de l’Écosse de 2 %, mais l’indépendance réduirait encore le revenu de 4,5 à 6,7 %, même si une Écosse indépendante restait dans un « marché commun » avec le reste du Royaume-Uni. .

Cependant, les auteurs ont déclaré que ceux-ci sont susceptibles d’être sous-estimés car la productivité serait affectée.

La pression monte sur M. Johnson pour qu’il expose sa proposition de lutter contre le soutien du mouvement séparatiste au nord de la frontière.

Cela survient après que le SNP a remporté 64 sièges à Holyrood plus tôt cette année, un de moins que la majorité globale.

Mais avec sept candidats du Parti vert écossais élus, une majorité de députés au parlement sont en faveur de l’indépendance.