Attaquant les critiques et les rivaux de Holyrood lors de son briefing sur le virus, elle a déclaré qu’elle avait supposé un “certain niveau d’intelligence” de ceux qui l’écoutaient et a déclaré que ses paroles n’auraient pas dû être prises pour argent comptant.

Annie Wells, la porte-parole des conservateurs écossais en matière de santé, a accusé le Premier ministre de traiter le public « comme des imbéciles ».

“Dans un effondrement de style Trump pour les âges, le Premier ministre a affirmé qu’elle communiquait à un niveau plus intelligent et plus élevé que le reste d’entre nous”, a-t-elle déclaré.

« Sa défense pour avoir raté une cible vaccinale clé semble être que personne ne comprend Nicola, à l’exception de Nicola.

«Les gens qui espéraient des réponses à des questions sérieuses ont plutôt eu une diatribe vraiment bizarre.

“Elle a parlé avec nous, simples mortels, parce que nous avons eu l’audace de croire qu’elle avait pensé ce qu’elle avait dit au Parlement écossais.”

Mardi, Mme Sturgeon a déclaré que ses plans n’auraient pas dû être pris comme un engagement car cela aurait été irréaliste.

Plus de 90 pour cent des adultes écossais âgés de 40 à 49 ans ont reçu leur première dose.

“Et j’assume une certaine capacité à rattacher le contexte et le bon sens à ce que je dis.”

Mme Sturgeon s’est ensuite excusée auprès d’un journaliste qui lui avait posé des questions sur les cibles manquées.

Les commentaires interviennent alors que les nouveaux cas de Covid au Royaume-Uni continuent de baisser.

Les cas quotidiens en Écosse sont passés de plus de 4 000 le 1er juillet à exactement 1 000 nouveaux cas quotidiens le 26 juillet.

Les données de l’Écosse reflètent la situation du Royaume-Uni dans son ensemble, les cas étant passés au cours des dernières semaines de plus de 50 000 cas quotidiens à moins de 25 000.