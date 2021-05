Nicola Sturgeon accusé d’avoir “enfreint la loi” dans le “plus grand scandale de l’ère de la dévolution” | Politique | Nouvelles

Le dirigeant travailliste écossais Anas Sarwar a déclaré que le premier ministre avait enfreint une loi sur le devoir de franchise qui signifiait que la famille aurait dû être informée immédiatement après la découverte du lien. On a découvert que plus de 30 enfants malades avaient des infections liées à l’approvisionnement en eau de l’hôpital universitaire Queen Elizabeth de Glasgow et deux enfants sont décédés.

M. Sarwar a déclaré aux questions du Premier ministre qu’il s’agissait du «plus grand scandale de l’ère de la dévolution» et qu’il était «impardonnable» que la famille de Milly Main – une fille de 10 ans en rémission de leucémie mais décédée après avoir contracté une infection – avait appris la cause probable du décès dans un journal.

Malgré les tentatives du NHS Greater Glasgow et de Clyde de contacter les familles touchées depuis la révélation du scandale en 2019, M. Sarwar a averti que les proches de l’autre enfant décédé n’avaient «presque certainement» pas été retrouvés.

Mme Sturgeon a déclaré à la chambre de Holyrood que «malheureusement» la famille de l’un des enfants qui avait contracté une infection n’avait pas été rejointe malgré des tentatives «rigoureuses» pour les contacter.

Le Premier ministre a déclaré que le NHS Greater Glasgow et Clyde prendraient «toutes les mesures raisonnables et appropriées» pour les contacter, mais M. Sarwar a déclaré que sa réponse n’était «pas assez bonne».

Un examen indépendant des notes de cas a précédemment conclu qu’il y avait des lacunes importantes en matière de prévention et de contrôle des infections, de gouvernance et de gestion des risques sur le campus QEUH.

Il a enquêté sur 118 épisodes d’un type particulier d’infection grave, causée par des bactéries Gram-négatives environnementales (GNE), de 2015 à 2019.

Les patients étaient âgés de trois mois à 18 ans et recevaient tous un traitement pour une maladie du sang, un cancer ou des affections apparentées.

Il a révélé qu’un tiers de ces infections étaient «les plus susceptibles» d’avoir été liées à l’environnement hospitalier et que le décès de deux des 22 enfants décédés était, au moins en partie, le résultat de leur infection.

Les deux enfants avaient d’autres problèmes médicaux graves et l’examen a conclu que «même sans l’infection», leur survie aurait encore été incertaine.

M. Sarwar a déclaré que Mme Sturgeon était secrétaire à la Santé lorsque l’hôpital a été mis en service et Premier ministre lors de son ouverture «malgré un examen indépendant constatant que l’approvisionnement en eau n’était pas sûr».

Il a déclaré: «La loi écossaise sur le devoir de franchise signifie que les familles auraient dû être informées dès que le conseil de santé en a eu connaissance. Cela signifie que la famille aurait dû être informée il y a au moins 18 mois.

«La première ministre a enfreint la loi et elle doit assumer la responsabilité personnelle que cette famille soit retrouvée et dise la vérité sur ce qui est arrivé à leur enfant. Quelqu’un doit être tenu responsable de ce scandale. »

Mme Sturgeon a exprimé ses «plus sincères condoléances» aux familles concernées et l’équipe d’examen a réussi à les contacter toutes «à l’exception d’une».

Elle a déclaré: «Malheureusement, une famille, et malgré les efforts considérables de l’équipe et du NHS Greater Glasgow et Clyde, n’a pas pu être contactée.

Contestée par M. Sarwar de «prendre la responsabilité personnelle que cette famille soit retrouvée et de dire la vérité sur ce qui est arrivé à leur enfant», Mme Sturgeon a déclaré: «Je veillerai certainement à ce que le conseil de santé fasse tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser cette famille.”

La Première ministre a également souligné que son gouvernement avait précédemment annoncé une enquête publique indépendante «pour faire toute la lumière sur tout ce qui s’était passé».