Nicola Sturgeon accusé d’avoir «exploité» les morts de Covid pour aider à rendre l’Écosse indépendante | Politique | Nouvelles

Douglas Ross, chef des conservateurs écossais, a déclaré que l’approche des SNP pour faire face à la crise était «honteuse». Depuis le début de la pandémie, 9 958 décès ont été enregistrés en Écosse où le COVID-19 était mentionné sur le certificat de décès.

Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 343 nouveaux cas de coronavirus et aucun décès, avec un taux de positivité des tests quotidiens de 2,7%.

Le député Moray a accusé le chef du SNP d’avoir échoué sur tous les aspects de la gestion de la pandémie de coronavirus, allant de l’EPI aux tests.

M. Ross a affirmé que l’Écosse «passerait probablement 10 000 morts de Covid» cette semaine.

Dans l’une de ses attaques les plus féroces contre le dirigeant du SNP à ce jour, il a déclaré: «Dans cette élection, nous voyons le SNP exploiter ces morts et utiliser la pandémie pour pousser les votes en faveur d’un référendum qui divise.

«C’est encore plus exaspérant quand la vérité est que Nicola Sturgeon n’a pas mieux géré cette pandémie que d’autres.

«Le SNP s’est bâti une fausse réputation basée sur le spin.

«Ses échecs coûtent des vies, en particulier dans les maisons de retraite où les personnes vulnérables sont laissées sans protection.»

Cela intervient alors que les conservateurs écossais se sont engagés à fournir un financement record du NHS dans le cadre de leur manifeste électoral après la pandémie de coronavirus.

LIRE LA SUITE: Nicola Sturgeon: Comment la carrière juridique du chef de SNP a pris fin

M. Ross a déclaré que le parti s’engagerait à un « escalator du NHS » augmentant le budget annuel de la santé de 2 milliards de livres sterling d’ici la fin du prochain mandat du Parlement écossais.

Cet engagement signifierait que le financement de la santé augmentera chaque année de 2% au-dessus de l’inflation ou du chiffre consécutif du gouvernement britannique Barnett, selon le montant le plus élevé.

M. Ross a ajouté: «Face à d’énormes risques et défis, le NHS écossais a réalisé des exploits incroyables tout au long de cette pandémie et chaque travailleur de première ligne mérite nos plus sincères remerciements.

«Aujourd’hui, nous nous engageons à consacrer dans la loi que notre NHS obtient le financement dont il a besoin pour s’attaquer aux arriérés de traitement qui causaient déjà de graves problèmes avant que la pandémie ne frappe.

NE MANQUEZ PAS:

Cauchemar de Nicola Sturgeon alors que George Galloway s’apprête à revenir au Parlement [INSIGHT]

Un candidat du SNP attaqué pour avoir comparé les conservateurs à Hitler [REVEAL]

SNP dénoncé à la police pour fraude [LATEST]

«Après 14 ans à la tête du NHS écossais, le SNP ne peut pas se cacher de son bilan, malgré tous ses efforts. En tant que première ministre, Nicola Sturgeon n’a jamais tenu une seule fois sa promesse concernant les délais de traitement.

En réponse, un porte-parole du SNP a déclaré: «Ce sont des choses désespérées du chef conservateur.

«Ce n’est qu’avec les deux votes du SNP que les gens peuvent obtenir le leadership nécessaire pour nous sortir et sortir de la pandémie.»