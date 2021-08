Nicola Sturgeon accusé d’avoir porté atteinte à l’indépendance avec un plan « embarrassant » | Politique | Nouvelles

in

La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a réaffirmé son engagement à organiser un deuxième référendum sur l’indépendance au cours de la première moitié de la nouvelle législature. Lors de l’annonce de son projet d’accord de coopération avec les Verts écossais, elle a déclaré que l’accord rendait « impossible sur une base démocratique » que le Premier ministre Boris Johnson continue de refuser un deuxième vote sur la constitution. Cependant, une voix de premier plan dans la campagne pour l’indépendance, Jim Sillars, a accusé Mme Sturgeon d’avoir sapé leur cause politique commune avec « une rancune fabriquée et des griefs » contre Westminster.

L’ancien chef adjoint du parti a déclaré que décrire constamment le gouvernement britannique comme une “institution anti-écossaise” durcissait l’esprit des électeurs du non, tout comme le fait de considérer les partisans écossais du syndicat comme des “traîtres”.

Dans son autobiographie « A Difference of Opinion: My Political Journey », M. Sillars a écrit : « Cela enflamme le parti, mais sert-il les intérêts de la nation ? Je crois que non.

« Je ne suis pas sûr non plus que cela serve bien le mouvement indépendantiste.

“Le fait est que personne ne s’assoit dans les bureaux ministériels à Londres pour réfléchir à la manière de piéger l’Écosse.”

M. Sillars estime également qu’en n’acceptant pas le résultat du référendum sur le Brexit, la direction du SNP sape ses propres arguments en faveur de l’indépendance.

Il a ajouté: “En sautant sur toutes les prévisions anti-Brexit du Trésor, de la Banque d’Angleterre, de l’Institute for Fiscal Studies et des groupes de réflexion anglais, le parti sera dans l’impossibilité de rejeter leurs prévisions accablantes sur les conséquences de l’indépendance la prochaine fois, comme tous ces corps l’ont fait la dernière fois.”

Ce n’est cependant pas la première fois que Mme Sturgeon est accusée de saper sa propre tentative d’indépendance.

Selon un rapport de retour de The Telegraph, après le référendum de l’UE de 2016, la dirigeante actuelle du SNP a confirmé qu’elle envisageait un modèle de style norvégien pour rester dans le marché unique en poussant l’Écosse à rejoindre l’Association européenne de libre-échange (AELE) et l’Union européenne. Espace économique (EEE).

Cependant, Mme Sturgeon avait déjà mis en garde contre le soi-disant «plan Norvège» dans une analyse approfondie trois ans auparavant.

Accompagné d’un avant-propos de l’actuel Premier ministre, le document indique que l’EEE « étend effectivement la portée géographique » du marché unique à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège et leur permet un accès en franchise de droits avec des conditions complexes.

Cependant, il a averti que « les citoyens écossais perdraient toute capacité d’influencer les lois et règlements auxquels ils seraient soumis » parce que les membres de l’EEE ont peu d’influence sur les règles du marché unique.

Les critiques avaient inventé l’expression “démocraties par fax” pour les pays de l’EEE, a-t-il déclaré, car “une proportion substantielle de leurs lois nationales apparaît par fax depuis Bruxelles”.

Le rapport a également averti que cela aurait rendu l’Écosse moins attrayante pour les investisseurs étrangers, car «le gouvernement écossais perdrait toute influence sur les lois et réglementations» auxquelles les entreprises seraient liées.

Il a conclu : « Dans ce scénario, il serait plus logique que les investisseurs étrangers s’installent dans un pays qui exerce une réelle influence sur ces lois et réglementations. »

L’analyse, publiée par le gouvernement écossais en novembre 2013, plaidait en faveur d’une Écosse indépendante devenant un État membre de l’UE s’il y avait un oui lors du référendum de l’année suivante.

Cependant, le document de 105 pages contenait également une section intitulée « Pourquoi les alternatives à l’adhésion ne sont pas attrayantes » dans laquelle il examinait l’EEE et l’AELE.

La proposition de Mme Sturgeon en 2016 était que l’Écosse rejoigne l’organisation tout en faisant toujours partie du Royaume-Uni, plutôt qu’en tant qu’État indépendant, mais les mêmes règles qu’elle a critiquées dans le rapport se seraient appliquées.

Murdo Fraser, un haut responsable du Parlement écossais conservateur, a déclaré à l’époque: «Dans les heures qui ont suivi le premier ministre contredisant apparemment son secrétaire à l’Économie sur l’attrait de l’adhésion à l’EEE et confirmant qu’il s’agissait toujours d’une option pour le SNP, nous apprenons maintenant qu’elle a signé sur un document officiel du gouvernement écossais ridiculisant la perspective.

“Il n’y a qu’une seule raison pour laquelle le SNP se retrouve dans ce genre de désordre embarrassant – et c’est son obsession primordiale pour l’indépendance.”

L’analyse a également examiné le modèle poursuivi par la Suisse, qui est membre de l’AELE mais pas de l’EEE.

Cependant, il a averti que les accords commerciaux qu’il a conclus avec Bruxelles « sont le résultat de négociations longues et complexes qui ont duré de nombreuses années ».

M. Sillars, qui a soutenu une Écosse indépendante rejoignant l’EEE et l’AELE plutôt que l’UE, a déclaré qu’il pensait que certaines des critiques formulées dans le rapport étaient inexactes.

Cependant, il a déclaré que l’Écosse n’aurait pas pu rejoindre l’une ou l’autre organisation alors qu’elle faisait partie du Royaume-Uni et que le rapport signifiait que Mme Sturgeon aurait dû manger une “humble tarte” si elle avait essayé.

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré à l’époque: “Le peuple écossais a voté à une écrasante majorité pour rester dans l’UE – et nous explorons toutes les options pour protéger les intérêts nationaux de l’Écosse.

“Nous présenterons des propositions dans les prochaines semaines qui maintiendront l’Écosse dans le marché unique même si le reste du Royaume-Uni s’en va.”