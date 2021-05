Nicola Sturgeon accusé d’avoir transformé le SNP en «culte de la personnalité stalinienne» | UK | Nouvelles

L’attaque incendiaire est venue de Stuart Campbell, qui dirige le blog Wings Over Scotland. M. Campbell, un fervent partisan d’Alex Salmond, a fait valoir que c’est un «fantasme fou» que de s’attendre à ce que Boris Johnson autorise un deuxième référendum sur l’indépendance.

Le SNP a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections parlementaires écossaises de la semaine dernière, mais n’a pas obtenu la majorité.

Cependant, Mme Sturgeon demande un deuxième référendum sur le retrait de l’Écosse du Royaume-Uni.

Un projet de loi référendaire pourrait passer par le parlement de Holyrood avec l’aide des Verts indépendantistes.

Écrivant sur son blog, M. Campbell a déclaré: “Sturgeon a transformé le SNP en un culte de la personnalité stalinienne hyper-obéissant.”

Il a ajouté: «Le prix qui sera payé pour la trahison du SNP par Nicola Sturgeon pour sa carrière personnelle sera des années et des années dans le désert pour le mouvement pour l’indépendance.

«Les 80 ans de travail de ses prédécesseurs menant à la marque des hautes eaux de 2011-14 ont été transformés en cendres et il faut un certain temps pour que quoi que ce soit renaisse de ses cendres.»

Mme Sturgeon s’est brouillée avec M. Salmond, ancien allié proche, de manière spectaculaire après avoir fait l’objet d’allégations de harcèlement sexuel.

En mars 2020, l’ancien premier ministre a été déclaré non coupable de 12 accusations d’agression sexuelle dont une treizième non prouvée.

LIRE LA SUITE: Un historien dénonce la tentative du SNP d’imposer la violence israélo-palestinienne à Trump

Le gouvernement britannique a autorisé la tenue d’un référendum en 2014, lorsque l’Écosse a voté pour continuer à faire partie du Royaume-Uni.

Suite aux récentes élections parlementaires écossaises, Mme Sturgeon a déclaré qu’un autre vote pour l’indépendance était “une question de quand, pas si”.

Elle a ajouté: «Si Boris Johnson veut arrêter, il devra aller devant le tribunal.»

Cependant, selon le président de GB News, Andrew Neil, la contestation judiciaire pourrait plutôt venir de citoyens écossais ordinaires.

M. Campbell a fait valoir qu’un autre référendum sur l’indépendance était peu probable au cours des cinq prochaines années.

Il a déclaré: «Boris Johnson – ou tout autre dirigeant conservateur – n’a absolument aucune raison de permettre à un et rien à craindre de refuser.

«L’Écosse n’a aucune influence sur lui.

«Le fantasme fou de lui céder à la pression d’une communauté internationale qui a pris du recul et a vu l’Espagne battre et emprisonner des militants démocratiques pacifiques ne mérite pas la dignité d’un instant de considération de la part de quiconque, même à moitié sain d’esprit.

«Nous vous avons dit en mai 2016 [after the last Holyrood election] que le résultat des élections a enlevé une indyref de la table pendant cinq ans et que nous avons eu raison. Nous vous le répétons.

Le dirigeant conservateur écossais Douglas Ross exhorte les syndicalistes à boycotter tout référendum «sauvage» organisé sans l’autorisation du gouvernement britannique.