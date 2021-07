Nicola Sturgeon accusé de « nier la biologie » alors que la ligne de tweet « personne enceinte » éclate | Politique | Nouvelles

Le gouvernement écossais a publié un tweet exhortant les “personnes enceintes” à se faire vacciner contre le coronavirus, car ils soulignent que le vaccin rendra la mère et l’enfant plus en sécurité. Mais les critiques étaient perplexes quant à l’utilisation du terme « personnes », certains suggérant qu’il « efface » les femmes malgré le fait qu’il soit fait pour être inclusif. Le présentateur de GB News, Mark Dolan, a été enragé par le tweet et les demandes du gouvernement écossais d’inclure des pronoms dans les correspondances et a lancé une diatribe cinglante contre le Premier ministre Nicola Sturgeon qu’il accuse de « nier la biologie ».

Mme Sturgeon a appelé les femmes enceintes à se faire vacciner, révélant que des milliers de personnes l’avaient déjà fait et que c’était sans danger.

Mais plus tard, le gouvernement écossais a utilisé le terme « personnes enceintes » dans un article qui disait : « Plus de 55 000 personnes enceintes en Angleterre et en Écosse ont reçu le vaccin contre le #coronavirus.

« C’est le meilleur moyen de vous protéger, vous et votre bébé, des risques du virus pendant la grossesse. Sachez comment trouver les bonnes informations. Parlez à votre professionnel de la santé ou rendez-vous sur NHS Inform. »

L’ancienne candidate d’Alba, Tasmina Ahmed-Sheikh, a commenté le message : « Vous avez mal orthographié ‘femmes’. Les femmes tombent enceintes. Les femmes comptent. Arrête d’essayer de nous effacer. Nous ne vous laisserons pas.

Mark Dolan de GB News a également pataugé dans la rangée et a déclaré: “Au début, toutes ces absurdités étaient exclusives aux talibans réveillés sur les réseaux sociaux, puis la vertu signalant que les grandes entreprises se sont impliquées.

“Rappelez-vous quand Barclays Bank a dit qu’elle allait passer beaucoup de temps à déterminer le sexe de ses clients.

“Je pense que vous êtes allé chez Barclays pour un prêt hypothécaire ou un ISA … si votre cote de crédit n’est pas assez élevée, votre sexe ne vous rendra aucun service.

“Et maintenant, nous avons cette étrange idéologie au niveau de l’État, comment un employeur ose-t-il traiter le personnel pour qu’il participe à cette idéologie de genre.

Le débat a également entraîné des présentateurs qui se sont demandé si le terme “personnes enceintes” était offensant ou non.

Kirsty Allsopp a écrit sur Twitter: “La dernière chose que je voudrais, c’est utiliser un langage qui exclurait ou offenserait quiconque, mais j’aime le mot femme, et j’ai adoré avoir des bébés et les “personnes enceintes” ont l’impression que cela enlève quelque chose à moi. Ai-je besoin de grandir/de passer à autre chose ? »

L’animatrice de TalkRADIO, Julia Hartley-Brewer, a ajouté : “Nous nous appelons des femmes. Il n’y a pas de femmes enceintes qui ne soient pas des femmes. FEMMES. Utilisez le mot correct.”