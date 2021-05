Nicola Sturgeon accusé de «nier l’épidémie» pour un plan d’indépendance déroutant | Politique | Nouvelles

Le sondage du groupe de réflexion pro-Union These Islands by Survation a révélé que plus de la moitié (57%) des partisans de l’indépendance écossaise pensaient que les chiffres annuels du gouvernement SNP sur les dépenses et les revenus du gouvernement du SNP étaient “constitués par Westminster pour se cacher. La vraie richesse de l’Écosse “. Ces chiffres annuels, publiés par le gouvernement écossais, sont utilisés pour calculer le déficit budgétaire du pays. Lorsque des électeurs indécis ont été retirés, un peu plus de la moitié (51%) ont déclaré qu’ils voteraient contre l’indépendance si un référendum avait lieu demain.

Un chiffre net de trois sur dix a déclaré qu’ils étaient d’accord que les chiffres du GERS étaient “inventés par Westminster pour cacher la vraie richesse de l’Écosse”, alors que le même nombre n’était pas d’accord.

Plus de la moitié (54 pour cent) des partisans de l’indépendance étaient d’accord avec la déclaration “Les recettes fiscales écossaises sont sous-estimées en raison des exportations écossaises partant des ports anglais”.

Les deux tiers (66 pour cent) des soutiens à l’indépendance sont également d’accord avec la déclaration “Les recettes fiscales écossaises sont sous-estimées parce que les taxes générées par l’industrie du whisky ne sont pas correctement allouées à l’Écosse”.

Le gouvernement SNP a insisté sur le fait que toutes les exportations qui partent des ports d’autres régions du Royaume-Uni comptent toujours comme des exportations écossaises dans les chiffres officiels.

En ce qui concerne les plans de change du parti, un peu plus d’un tiers (35%) des personnes ayant répondu au sondage ont déclaré ne pas savoir quelle était la politique du SNP à cet égard dans une Écosse indépendante.

Un quart des personnes pensaient qu’il s’agissait de «conserver la livre indéfiniment», tandis qu’un peu moins d’un cinquième (17%) pensaient qu’il s’agissait de «conserver la livre jusqu’à ce qu’une nouvelle monnaie écossaise soit adoptée».

Le président de ces îles, Kevin Hague, a déclaré que le sondage pointe vers une “épidémie de déni des faits en Ecosse” et a déclaré que le groupe de réflexion était “choqué” par la propagation de la désinformation économique dans le débat sur l’indépendance écossaise.

Il a déclaré: «Cette enquête révèle pour la première fois l’ampleur réelle de ce qui équivaut à une épidémie de déni des faits en Écosse.

La secrétaire aux finances du SNP, Kate Forbes, a de nouveau plaidé en faveur de l’indépendance de l’Écosse, insistant sur le fait que l’Écosse est un «pays riche» et peut se permettre d’être indépendante si elle se sépare du reste du Royaume-Uni.

Elle a également lancé une attaque cinglante contre Boris Johnson et son gouvernement du Parti conservateur et a exhorté les électeurs écossais à “mettre leur avenir en main en réélisant Nicola Sturgeon comme Premier ministre avec les deux voix du SNP”.

Mme Forbes a insisté: “La réalité est que l’Écosse est un pays riche et, comme l’a dit l’IFS (Institute for Fiscal Studies), rien ne permet de dire que l’Écosse ne peut pas se permettre d’être indépendante.

“L’élection de jeudi offrira au peuple écossais un choix, soit de remettre son avenir entre les mains du gouvernement conservateur de Boris Johnson, qui nous a traînés hors de l’UE contre notre volonté et met en péril notre économie – ou de mettre leur avenir entre leurs mains en réélisant Nicola Sturgeon comme Premier ministre avec les deux voix SNP.

“Seul le fait de donner les deux voix au SNP garantira le leadership fort et les politiques audacieuses nécessaires pour faire passer le pays de la pandémie à la reprise, et réélire Nicola Sturgeon au poste de Premier ministre.”

L’Écosse a voté contre l’indépendance de 55% à 45% lors du référendum historique de 2014.

Malgré cela, la première ministre écossaise, Mme Sturgeon, continue de plaider en faveur de la séparation du pays du reste du Royaume-Uni.

Elle a insisté sur le fait que le SNP poursuivrait ses projets d’indépendance si son parti pouvait remporter la majorité aux élections écossaises de jeudi.

Mais cela malgré le rejet par M. Johnson de toutes les demandes de transfert des pouvoirs pertinents à Holyrood pour organiser un autre référendum sur l’indépendance, insistant sur le fait que le vote d’il y a sept ans est un événement unique.