Patrick Christys de GB News a visé le premier ministre Nicola Sturgeon après que le gouvernement écossais a publié de nouvelles directives sur les élèves transgenres qui permettront aux élèves de changer leurs noms, pronoms ou d’utiliser les toilettes et les vestiaires de leur sexe choisi. Les directives s’appliquent aux enfants du primaire qui peuvent avoir jusqu’à quatre ans et le consentement des parents n’est pas requis pour que les élèves commencent à s’identifier différemment. M. Christys était en colère contre cette décision car il remettait en question les qualifications médicales des enseignants qui aideraient un enfant à aborder un sujet sensible sans en informer leurs parents.

Le guide, publié le 12 août, vise à soutenir les élèves transgenres à l’école en créant « un environnement sûr, inclusif et respectueux dans lequel apprendre ».

Le document de 70 pages suggère que certains élèves explorent leur genre dans le cadre de l’école primaire et il peut être juste de ne pas partager cela avec les parents.

Le document disait : « Il est préférable de ne pas partager d’informations avec les parents ou les tuteurs sans prendre en compte et respecter les opinions et les droits du jeune.

M. Christys était furieux contre les plans et a déclaré sur GB News: “Parfois, une histoire tombe si ridicule que vous devez vous pincer pour vous assurer que ce n’est pas un rêve horrible.

“Un nouveau document d’inclusion LGBT du gouvernement écossais dit que les enfants aussi jeunes que quatre ans peuvent devenir transgenres à l’école, les enseignants ne sont pas autorisés à les interroger, à la place ils doivent simplement leur demander ce qu’ils veulent que leur nouveau nom soit et ils n’ont pas à informer les parents.

“Vraisemblablement, maman et papa découvrent lors de la soirée des parents quand Sam commence à être appelé Samantha, ou quand ils sont sélectionnés pour l’équipe de football des filles …

“Une nouvelle liste de lecture prescrite par le gouvernement comprend des livres qui présentent une narratrice d’âge scolaire qui dit qu’elle a” un cerveau de fille mais un corps de garçon “et a affirmé qu’elle savait qu’elle était transgenre lorsqu’elle était enfant.

“Tout cela se produit malgré le fait qu’un éminent avocat écossais, Aidan O’Neill, soit sorti, faute d’une meilleure expression, et ait déclaré qu’il était probablement illégal de permettre à un enfant de changer de sexe sans en informer ses parents.

“Mais cela n’a pas d’importance pour Poundland Braveheart Nicola Sturgeon, car elle est la loi dans le Nord, comme un William Wallace ultra-progressiste.”

M. Christys a ajouté qu’il craignait que la politique et le sujet ne soient trop écrasants pour que les jeunes puissent l’explorer sans la participation de leurs parents et a demandé si les enseignants étaient les bonnes personnes pour mettre en œuvre la politique.

Il a poursuivi: “Si j’envoie mon enfant à l’école, je veux qu’on lui enseigne les mathématiques, l’anglais, peut-être un peu de français et probablement un peu d’art.

“Je ne veux pas qu’on leur dise qu’ils sont peut-être nés dans le mauvais corps par une enseignante de Key Stage One de 45 ans appelée Sandra, qui ne me fait pas la courtoisie de m’informer que mon enfant a changé de nom.

« Qu’est-ce qui qualifie Sandra du département de géographie pour avoir ce genre de discussions avec mon enfant ? Est-elle un professionnel de la santé qualifié ? Est-elle une psychologue du comportement pour enfants formée ? »

M. Christys a ensuite accusé Mme Sturgeon d’avoir supprimé les droits des parents et a déclaré que beaucoup ne l’avaient pas votée pour faire quelque chose comme ça.

Il a ajouté: “Lorsque les Écossais ont voté pour le SNP, votaient-ils pour Nicola Sturgeon de retirer leurs droits en tant que parents d’avoir leur mot à dire sur l’identité de genre de leur propre enfant?

“Non, ils ne l’étaient pas et s’il était soumis à un référendum, il perdrait massivement.”

Dans les directives écossaises, il est écrit : « Les écoles primaires doivent être en mesure de répondre aux besoins de ces jeunes pour s’assurer qu’ils disposent d’un environnement sûr, inclusif et respectueux dans lequel apprendre.

« Si un jeune de l’école dit qu’il veut maintenant vivre comme un garçon bien que le sexe qui lui a été assigné à la naissance soit une femme, ou qu’il veut maintenant vivre comme une fille, bien que le sexe qui lui a été assigné à la naissance soit un garçon, il est important de fournir un soutien et écouter ce qu’ils disent.

“Si d’autres nient cela, cela peut avoir un impact négatif sur le bien-être, les relations et le comportement du jeune et cela est souvent clairement apparent pour les enseignants, les parents et les soignants.”

La secrétaire à l’Éducation, Shirley-Anne Somerville, qui a écrit l’avant-propos du guide, a déclaré: “Les élèves sont plus heureux et apprennent davantage à l’école lorsqu’ils se sentent en sécurité, respectés et inclus.

« Nous savons que les jeunes transgenres peuvent faire face à de nombreux problèmes dans les écoles et que les enseignants et le personnel doivent avoir la confiance et les compétences nécessaires pour soutenir leur santé mentale, physique et émotionnelle.

“Ce guide décrit comment les écoles peuvent soutenir les jeunes transgenres tout en veillant à ce que les droits de tous les élèves soient pleinement respectés.”

Mme Sturgeon a cherché à lutter contre la transphobie en Écosse.