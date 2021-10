Nicola Sturgeon accusé d’être le « spin doctor de Boris Johnson » sur le pétrole et le gaz | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre écossais prendra la parole à l’Assemblée du cercle polaire arctique pour établir des liens avec les nations de l’Arctique et souligner comment tous les pays doivent travailler ensemble pour faire face à l’urgence climatique. Mme Sturgeon devrait rencontrer les principaux dirigeants scandinaves lors du sommet critique, présidé par l’ancien président islandais Ólafur Ragnar Grímsson.

Avant un voyage de deux jours à Reykjavik jeudi, Mme Sturgeon a déclaré mercredi que l’Écosse doit « faire attention » à ne pas laisser les communautés derrière elle alors qu’elle s’éloigne du pétrole et du gaz.

Lors d’une conférence Ted à Édimbourg mercredi, le Premier ministre a également refusé à nouveau d’exprimer son opposition au développement du champ pétrolier de Cambo proposé près des Shetland, qui s’est avéré controversé auprès des politiciens et des militants écologistes.

Mme Sturgeon a souligné que l’approvisionnement en pétrole et en gaz ne peut pas être complètement interrompu à court terme, car cela pourrait entraîner une augmentation des importations, ainsi que des problèmes économiques causés par des licenciements massifs.

Elle a également réitéré ses appels pour que les licences d’extraction de pétrole et de gaz de la mer du Nord soient réévaluées par le gouvernement britannique compte tenu de la menace actuelle du changement climatique.

Commentant le voyage, la porte-parole de Scottish Labour Net Zero et Energy Transport, Monica Lennon MSP, a déclaré: «Nicola Sturgeon semble avoir endossé un nouveau rôle en tant que médecin de l’image de Boris Johnson.

« Nicola Sturgeon doit sortir de la clôture et crier sur les toits les dégâts que Cambo ferait.

« La Cop26 approche à grands pas et le temps presse pour persuader Boris Johnson de faire ce qu’il faut.

« Il est tout à fait éhonté de la part du Premier ministre de faire semblant de vouloir une transition juste pour les travailleurs alors que son propre gouvernement a à peine levé le petit doigt pour en faire une réalité. »

Elle a ajouté: « Mon point aujourd’hui est que oui, les grands pays comptent, mais le leadership des petites nations compte aussi.

« Ce sont souvent les États, les régions et les petites nations qui peuvent intervenir lorsque les plus grands pays n’agissent pas. »

Lorsque l’ancien président américain Donald Trump a retiré son pays de l’accord de Paris sur le climat pendant son mandat, c’était une « coalition d’États et de villes qui a maintenu l’élan », a précisé le Premier ministre écossais.

Le leader du SNP a ajouté : « Si nous élevons notre ambition et si nous la poursuivons avec action, alors nous pouvons inciter les plus grands pays à aller plus loin et plus vite aussi. »

Avec la venue de la Cop26 à Glasgow à la fin de ce mois, Mme Sturgeon a déclaré qu’il était impératif que les dirigeants quittent la plus grande ville d’Écosse en mesure de « regarder la prochaine génération dans les yeux », sachant qu’ils ont fait assez pour éviter ce que les scientifiques ont identifié comme l’humanité plus grande menace.

Mme Sturgeon a déclaré: « Glasgow, et l’accord qui sort de Glasgow, doivent – dans le détail, pas dans la rhétorique, dans les engagements de financement détaillés et dans d’autres engagements – avoir la capacité d’atteindre l’objectif de Paris.

« S’il ne le fait pas, alors nous laisserons tomber les générations futures et à mon avis, c’est impensable et nous ne devrions pas laisser cela se produire. »