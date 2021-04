Nicola Sturgeon admet que le SNP «travaille dur» pour «briser le système» et garantir son indépendance | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a décrit sa voie préférée vers un deuxième référendum sur l’indépendance écossaise lors d’un entretien avec Robert Peston d’ITV. Le Premier ministre écossais a déclaré qu’au lieu que le SNP ait besoin d’obtenir une majorité à Holyrood, le Parlement écossais doit avoir une majorité de députés indépendantistes pour qu’elle puisse continuer à faire pression pour Indyref2.

Mme Sturgeon a déclaré: “Il doit y avoir une majorité simple au Parlement écossais des députés pour soutenir un référendum pour qu’il y ait un mandat pour un référendum.

«Évidemment, j’espère que le SNP remportera la majorité, mais il existe un système électoral à représentation proportionnelle au Parlement écossais, ce n’est donc pas une chose facile à faire.

«Vous devez presque casser le système pour le faire, mais c’est ce que nous travaillons dur pour y parvenir.

“Une majorité simple de MSP indépendantistes est ce dont vous avez besoin pour obtenir le mandat d’un référendum.”

M. Peston a demandé au leader du SNP: “Donc, s’il y avait une majorité d’entre vous et les Verts, en ce qui vous concerne, ce serait suffisant?”

Elle a répondu: “Eh bien, ce n’est pas en ce qui me concerne, cela suffirait selon toute norme objective de démocratie.

“Les Verts soutiennent un référendum lors de la prochaine législature, tout comme le SNP soutient un référendum lors de la prochaine législature.

“Donc, si ensemble nous avions cette majorité pour un référendum, alors oui, selon n’importe quelle norme de démocratie.

“Mais oui, en tant que leader du SNP, cela ne vous surprendra pas d’entendre, en espérant que le SNP puisse gagner une majorité à part entière, et en travaillant très dur pour essayer d’y parvenir dans les jours qui restent campagne.”

Au cours de la même interview, le premier ministre écossais a présenté le calendrier prévu pour Indyref2.

Mme Sturgeon a déclaré: «Je ne propose pas d’organiser un référendum en ce moment.

“Je veux dire, j’ai dit très clairement que si je suis réélu Premier ministre, ma priorité absolue est la même que depuis 12 mois – guider le pays à travers le reste de la pandémie, puis relancer- démarrer et piloter la récupération.

«Le SNP a présenté un manifeste lors de cette élection qui est le programme le plus audacieux et peut-être le plus transformateur qu’un parti ait présenté au peuple écossais dans une campagne parlementaire écossaise.

«Et puis, lorsque la crise sera terminée, nous devrions avoir la possibilité de décider si nous devenons indépendants ou non.

«Parce que pour ce qui est de la reprise à long terme, vous savez que nous devons être en mesure de décider dans quoi nous voulons nous rétablir, dans quel type de pays nous cherchons à reconstruire et si nous permettons qu’il en soit un à l’image. de Boris Johnson et de son groupe de Brexiteers, ou si nous voulons que ce pays soit fondé sur les valeurs que la majorité des Ecossais soutiennent. “