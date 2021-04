Nicola Sturgeon attaqué pour avoir mis le référendum avant la reprise dans un plan «téméraire» | UK | Nouvelles

Nicola Sturgeon et Douglas Ross s’affrontent dans le débat électoral

Cette semaine, Mme Sturgeon a réitéré son désir d’organiser un vote pour l’indépendance dans les deux prochaines années si son parti remportait la majorité à Holyrood, dans ce que certains dirigeants de l’opposition ont qualifié de plan « imprudent » pour le pays. Alors que l’Écosse se bat toujours contre le coronavirus, chef des conservateurs écossais, Douglas Ross a critiqué le Premier ministre pour ne pas se concentrer sur la restauration du rétablissement de l’Écosse. Malgré les mesures mises en place pour soutenir l’économie écossaise par le gouvernement britannique, M. Ross a averti que la pression pour l’indépendance compromet la croissance économique du pays à l’avenir.

M. Ross a déclaré: «C’est le signe le plus clair à ce jour que le SNP mettra un autre référendum avant la reprise de l’Écosse.

«Nicola Sturgeon parle d’Alex Salmond comme étant un parieur, mais elle est prête à parier sur la reprise de l’Écosse sur un plan imprudent pour briser le pays.

«L’Institute for Fiscal Studies a démontré cette semaine que des niveaux plus élevés de dépenses publiques en Écosse sont possibles parce que nous faisons partie du Royaume-Uni.

«Le programme de congés du Royaume-Uni protège toujours les emplois écossais et les gens continuent de se faire prendre par Covid – mais Nicola Sturgeon pense que risquer tout cela est ce qu’il y a de mieux pour l’Écosse?

Nicola Sturgeon a été critiquée pour son plan (Image: GETTY)

Nicola Sturgeon devrait remporter la majorité (Image: .)

«L’obsession du SNP pour l’indépendance obscurcit son jugement.

« La dernière chose dont l’Écosse a besoin, c’est plus d’incertitude et une nouvelle crise constitutionnelle en plus de la crise sanitaire et économique à laquelle nous sommes confrontés. »

Cette semaine, Mme Sturgeon a révélé que le SNP ferait pression pour un référendum sur l’indépendance au cours des deux premières années du mandat du parti s’il obtenait une majorité en mai.

Malgré la création du parti Alba sous l’ancien premier ministre, Alex Salmond, M. Ross a affirmé que les conservateurs écossais étaient le seul parti capable d’arrêter le désir du SNP de briser le Royaume-Uni.

Nicola Sturgeon a été critiqué par Douglas Ross (Image: PA)

M. Ross a ajouté: « Nicola Sturgeon a confirmé que ses plans étaient imprudents, mais elle ne dira toujours pas exactement à quel point elle est imprudente.

«Le SNP n’a pas exclu un référendum 2021 ou une collaboration avec le parti d’Alex Salmond s’ils obtiennent une super-majorité indépendante.

«Seuls les conservateurs écossais ont la force d’arrêter une majorité du SNP et d’arrêter leur campagne pour un autre référendum qui divise alors que l’Écosse se remet encore de la pandémie de Covid.»

Cette semaine, Mme Sturgeon a affirmé que l’Écosse devait se préparer à l’indépendance et l’utiliser pour guider la reprise du pays à l’avenir.

Nicola Sturgeon: le premier ministre s’est engagé à organiser un référendum dans les deux ans (Image: GETTY)

Nicola Sturgeon devrait remporter la majorité (Image: PA)

Au sein du Parlement écossais, le SNP détient 61 sièges mais devrait gagner encore plus aux élections locales de mai.

Armée de toute majorité possible, Mme Sturgeon fera pression pour un référendum sur l’indépendance bien que Boris Johnson ait rejeté ses demandes de le faire.

Le Premier ministre a ajouté: « Ce que je dis, c’est que si nous sortons de la crise de Covid, alors je voudrais voir un référendum sur l’indépendance dans la première moitié de ce parlement, car à mesure que nous nous remettons de Covid, il est vraiment important que nous avoir les pouvoirs et la prise de décision ici en Écosse pour nous assurer que nous avons le genre de reprise, une majorité veut. «

La poussée de Mme Sturgeon pour un référendum sur l’indépendance au cours des deux prochaines années intervient alors que l’Institut d’études fiscales a révélé que les dépenses publiques par personne du gouvernement écossais étaient 30% plus élevées que celles de l’Angleterre.

Nicola Sturgeon news: Le coût de l’indépendance (Image: Express)

Cela est dû aux fonds supplémentaires du Trésor britannique dans le cadre de la formule Barnett qui alloue des fonds aux quatre administrations décentralisées.

Le rapport de l’institut a également révélé que l’Écosse recevrait plus de fonds par personne pour lutter contre la pandémie de coronavirus que ce qui est dépensé en Angleterre.

Commentant le plan de Mme Sturgeon, chef des Lib Dems écossais, Alistair Carmicheal a déclaré: « Nicola Sturgeon a de nouveau clairement indiqué que sa seule priorité cette élection est un autre référendum sur l’indépendance.

«Ce n’est pas ce dont l’Écosse a besoin.

Nicola Sturgeon a été critiqué pour avoir donné la priorité à l’indépendance (Image: GETTY)

«L’Écosse a besoin d’une attention toute particulière sur les emplois verts et sûrs, un plan pour aider l’éducation à rebondir et soutenir le NHS et la santé mentale.

«Les libéraux démocrates écossais veulent faire passer la reprise avant tout, nous voulons nous assurer que l’Écosse pourra à nouveau prospérer après la pandémie et que tout le monde pourra prospérer.

« C’est ce que chaque gouvernement devrait faire, donner la priorité au bien-être de la nation et des citoyens, clairement Nicola Sturgeon ne le pense pas. »