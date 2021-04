Nicola Sturgeon au bord de la «supermajorité» de l’indépendance électorale sans l’aide de Salmond | Politique | Nouvelles

L’enquête a prédit que le SNP renverrait 70 des 129 MSP, donnant à Mme Sturgeon une majorité de 11, tandis que ses alliés séparatistes, les Verts, renverraient un record de 11 MSP. Bien que le sondage suggère que le nouveau parti Alba de M. Salmond ne parviendrait pas à remporter un siège, la chambre de Holyrood contiendrait toujours une grande majorité de députés indépendantistes.

Mme Sturgeon a promis de tenir un autre référendum sur l’indépendance d’ici la fin de 2023, même si Boris Johnson a exclu le transfert des pouvoirs nécessaires.

Le sondage Ipsos Mori pour STV News a montré que l’indépendance était toujours le problème le plus important lorsque les électeurs ont décidé quel parti soutenir (49%).

Viennent ensuite l’éducation (28%), le NHS (27%), l’économie (16%) et Covid (15%).

Le soutien pour quitter le Royaume-Uni était le même que lorsque le sondeur a mené son enquête précédente en février, avec 52% de soutien et 48% d’opposition.

Le sondage a mis le SNP à 53% des voix dans la circonscription, les conservateurs à 20%, les travaillistes à 18% et les Lib Dems à 6%.

Sur la liste régionale, le SNP est arrivé à 38%, les conservateurs 21%, les travaillistes 18%, les Verts 12%, les Lib Dems 6% et Alba 3%.

On estime que les résultats verraient le conservateur perdre sept sièges avec 24 et le parti travailliste de cinq sièges à 19.

Les démocrates libéraux obtiendraient quatre sièges, contre un aux élections de 2016. Ipsos MORI a mené des entretiens téléphoniques entre le 29 mars et le 4 avril.

LIRE LA SUITE: Le SNP a émis un avertissement sur l’indépendance, le PIB de l’Écosse étant pire que celui de son voisin

Mme Sturgeon a tweeté: «Excellent scrutin pour le SNP – mais ce sont les votes dans les urnes qui comptent.»

M. Salmond a déclaré que les trois sondages depuis son lancement ont montré un «soutien identifiable» pour Alba et que «la reconnaissance du nom se répandra, nous gagnerons plus de terrain».

Le dirigeant conservateur écossais Douglas Ross a déclaré: «L’avenir du pays est en jeu.

«Si le SNP remporte la majorité, il veut nous emmener dans un autre référendum sur l’indépendance dans les deux prochaines années.

«Il est clair qu’au cours des cinq dernières années, nous avons demandé des comptes au gouvernement du SNP, et nous sommes le parti derrière lequel les gens peuvent s’unir pour arrêter une majorité du SNP.

Annonçant cette décision sur Twitter, M. Galloway a déclaré que le radiodiffuseur, qu’il a surnommé « SNPTV », « nous ferait désormais face au tribunal ».

Linda Grimes Douglas, responsable des nouvelles et des affaires courantes chez STV, a déclaré: « C’est une période extrêmement excitante pour la politique écossaise et notre équipe est prête et prête à offrir aux téléspectateurs la couverture la plus complète de l’élection 2021.

«Du débat de nos dirigeants et en tête-à-tête sur Scotland Tonight, à l’analyse et aux mises à jour nocturnes dans le cadre d’une programmation spéciale – ainsi que des mises à jour complètes et continues de partout au pays sur STV News At Six – nous avons il a couvert. «

(Reportage supplémentaire de Tom Martin)