Nicola Sturgeon au bord du gouffre alors que les réunions non enregistrées du SNP « exposent la culture du sleaze » | Politique | Nouvelles

En vertu de la loi écossaise sur le lobbying de 2016, toute réunion en face à face entre des ministres ou des conseillers et des groupes extérieurs doit être enregistrée par ceux qui cherchent à faire du lobbying. Cependant, les appels passés par téléphone ou à l’instigation des ministres n’ont pas à être enregistrés en vertu de la loi. Les contacts par e-mail ou via des applications de messagerie ne doivent pas non plus être enregistrés.

Le Herald et le journal d’enquête The Ferret ont rapporté lundi que “des centaines” de réunions avaient été organisées par des responsables du gouvernement écossais, mais n’ont pas été signalées au registre.

Les points de vente ont analysé les engagements des ministres écossais en 2020 et ont découvert que certains avaient rencontré des entreprises ayant obtenu des contrats pour fournir le NHS pendant la pandémie de coronavirus.

The Ferret a également noté que les lobbyistes avaient rencontré des représentants du gouvernement écossais 179 fois depuis mars 2018.

Le gouvernement écossais a insisté sur le fait qu’il était “engagé à la transparence”, ajoutant que “tous les engagements ministériels sont enregistrés et publiés, y compris les réunions tenues par téléphone”.

LIRE LA SUITE: Le SNP espère un référendum battu dans un nouveau sondage

Neil Bibby, chef d’entreprise travailliste écossais, a déclaré que la législation devrait être “examinée”.

Il a déclaré: “Ces rapports soulèvent de sérieuses questions quant à savoir si les lois écossaises sur le lobbying sont adaptées à leur objectif.

“Avec d’innombrables réunions clés qui ne sont pas enregistrées, il est clair que le SNP exploite les failles pour éviter un examen minutieux.

“Ces tentatives éhontées de saper l’esprit de la loi sur le lobbying ne sont que trop typiques d’un gouvernement qui évite constamment toute transparence.

“Les lois doivent être examinées, mais la législation ne peut pas tout faire tant qu’il y a cette culture de sordide et de secret au cœur du SNP.”

Stephen Kerr, whip en chef des conservateurs écossais, a également déclaré que les “lacunes” devaient être comblées “de toute urgence”.

Embrouillant le gouvernement écossais, il a déclaré: «C’est trop typique de leur attitude en recherchant tous les moyens d’éviter l’examen public de leurs actions ou de leurs interlocuteurs.

“Ces réunions doivent être enregistrées et documentées sinon cela ne soulève que des questions pour les ministres du SNP sur ce qu’ils cachent au public.

“Ces lacunes dans les réglementations actuelles en matière de lobbying doivent être comblées de toute urgence.

“Cela contribuera à garantir une transparence totale autour de ces réunions, afin que le public soit pleinement conscient du lobbying exercé par le gouvernement SNP.”

A NE PAS MANQUER…

En avril, Nicola Sturgeon a rejeté une allégation selon laquelle un donateur du SNP avait fait pression sur un développement de logements de 650 millions de livres sterling, puis n’a pas enregistré la réunion.

Des rapports du Sunday Mail ont rapporté que des cadres supérieurs de Springfield Property Ltd ont rencontré le Premier ministre en janvier 2019, le projet ayant obtenu un permis de construire plus tard dans l’année.

L’entreprise appartient à Sandy Adam qui a fait un don de 100 000 £ au SNP entre 2015 et 2016.

Il a enregistré la réunion dans le registre officiel du lobbying, mais les rapports ont indiqué qu’il n’y avait aucune trace de la réunion dans le journal officiel de Mme Sturgeon.

Un porte-parole du SNP a déclaré à l’époque : « Il n’y a pas eu de réunion en tête-à-tête et les engagements du Premier ministre ont été correctement déclarés.

“Le registre du lobbying a été contacté pour corriger l’entrée.”