Nicola Sturgeon : Avertissement SNP manipulant la frustration anglaise pour l’indépendance | Politique | Nouvelles

Le député de Harwich and North Essex a lancé une défense passionnée du Royaume-Uni alors qu’il avertissait que l’avenir du pays était en jeu. Il a fait ses remarques lors d’une conférence virtuelle sur “L’avenir de l’Union”, organisée cet après-midi par l’influent groupe de réflexion favorable au Brexit, The Bruges Group.

Boris Johnson a annoncé qu’il lançait à partir de l’année prochaine un nouveau fonds britannique pour la prospérité partagée qui permettra à Westminster de financer directement des projets dans les pays décentralisés.

L’espoir est que cela renforcera le soutien à l’Union en indiquant clairement aux électeurs que l’argent investi dans les zones locales provient de Londres plutôt que du gouvernement écossais.

“L’éclatement du Royaume-Uni a des conséquences énormes, énormes qui sont évitables et nous devrions faire de notre mieux pour l’éviter tout en nous assurant que l’argent que nous avons dépensé en Écosse est dépensé de bonne grâce mais est dépensé de manière plus responsable et plus transparente”, Sir Bernard a déclaré aujourd’hui à la conférence en ligne en faisant l’éloge du nouveau fonds prévu.

Il y a eu des critiques dans certains milieux, il y aura la perception d’un traitement préférentiel à l’Ecosse avec un financement supplémentaire pour le nord de la frontière.

Le député vétéran a averti Nicola Sturgeon et le SNP comptaient sur les syndicalistes en Angleterre pour se sentir réticents à l’égard de l’argent dépensé pour aider à renforcer le soutien à l’indépendance.

Il a déclaré: “Il est très tentant de se dire” oh, tout cela est devenu trop “.

“Bien sûr, le Scottish National Party, en particulier, se spécialise dans la rhétorique ennuyeuse et désagréable pour créer une atmosphère parmi les électeurs anglais et les députés anglais du ‘nous leur donnons tout cet argent et ils sont si ingrats, pourquoi s’embêter?’

“Eh bien, j’en ai peur, la patience est la vertu et nous devons avoir de la patience.

“Nous devons commencer à gagner des arguments en Écosse d’une manière dont nous ne nous sommes jamais souciés auparavant. C’est dans notre intérêt national de le faire.”

“Ce serait la fin de l’image du Royaume-Uni en tant que pays petit mais disproportionnément puissant. L’influence en matière de sécurité et de commerce est disproportionnée par rapport à notre taille.

“L’Angleterre deviendrait beaucoup plus” juste un autre pays “.

“Il y a une complication supplémentaire que je vous prie de considérer, et c’est que notre dissuasion nucléaire est basée en Écosse.

“Lorsque l’installation de missiles Glen Lyon a été reconstruite il y a une dizaine d’années, c’était l’un des plus grands projets d’infrastructure en Europe.

« L’adéquation de la zone à notre dissuasion nucléaire est inégalée ailleurs au Royaume-Uni.

« Le coût du transfert de notre dissuasion nucléaire serait peut-être disproportionné, alors ajoutez que nous devrions rouvrir tout le débat sur la question de savoir si nous pourrions nous permettre une dissuasion nucléaire et gagnerions-nous cet argument ?

“Ajoutez donc à la perte de l’Écosse la perte de notre dissuasion nucléaire et de notre influence que cela implique et l’instabilité supplémentaire de la politique mondiale à la suite du démantèlement du Royaume-Uni lui-même.”

Le SNP s’est engagé à organiser un nouveau référendum sur l’indépendance dès que l’Écosse se sera remise du coronavirus.

Le parti prétend avoir un mandat pour un nouveau vote parce qu’une majorité de députés élus à Holyrood le mois dernier s’est séparé du Royaume-Uni.