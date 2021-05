Nicola Sturgeon avertit directement Boris Johnson: «L’Écosse choisira son avenir! | Politique | Nouvelles

Le premier ministre a déclaré dans une lettre au premier ministre: «Le premier ministre s’est entretenu avec le premier ministre dans l’après-midi et l’a remercié pour ses félicitations pour sa réélection.

«La Première ministre a précisé que son objectif immédiat était de diriger le pays à travers Covid et de se rétablir, et qu’un gouvernement écossais nouvellement élu travaillerait avec le gouvernement britannique dans la mesure du possible à cet objectif.

«Ils ont également convenu de l’importance pour les deux gouvernements de travailler en étroite collaboration et de manière constructive pour réussir à organiser et à aboutir à la COP26.

“Le FM a également réitéré son intention de veiller à ce que le peuple écossais puisse choisir son propre avenir une fois la crise terminée, et a précisé que la question d’un référendum est désormais une question de quand – pas si.

Plus à venir…