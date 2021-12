Nicola Sturgeon BARRED de la chaîne pour avoir endommagé les règles de verrouillage | Politique | Des nouvelles

Le leader du SNP a introduit une série de mesures le lendemain de Noël, citant l’émergence de la variante Omicron Covid qui se propagerait rapidement mais serait moins dommageable que les souches précédentes. Celles-ci comprenaient la réintroduction du service à table et des « bulles » dans les établissements d’accueil, limitant les capacités commerciales à ce qui aurait autrement été une période particulièrement chargée.

William Lees-Jones, propriétaire des pubs JW Lees, a répondu avec fureur, interdisant au Premier ministre de ses établissements « à vie ».

Il a déclaré que les restrictions frapperaient durement le secteur de l’hôtellerie – déjà en difficulté après près de deux ans de différents niveaux de restrictions – et pourraient même forcer certains sites à fermer définitivement.

L’homme d’affaires a déclaré à Manchester Evening News (MEN): « Le remaniement des réservations et le Nouvel An, cela va faire basculer certaines entreprises. »

Il a ajouté que les restrictions étaient non seulement dommageables mais n’avaient pas non plus de sens.

M. Lees-Jones a déclaré : « Du point de vue de la fonction publique, si vous n’avez pas de personnes qui se rassemblent dans des maisons publiques, les gens se rencontreront à la maison. C’est beaucoup plus dangereux pour la santé publique.

Mme Sturgeon n’est pas la seule dirigeante à avoir reçu une réponse ferme de M. Lees-Jones.

Le premier ministre gallois Mark Drakeford a également été frappé d’une interdiction à vie de tous les pubs JW Lees.

Depuis le lendemain de Noël, seules six personnes au maximum sont autorisées à se réunir dans les pubs et autres hôpitaux du Pays de Galles.

Il a déclaré à MEN : « Nous avons des fonctionnaires ou des journalistes qui disent des choses qui mettent en danger les entreprises des gens. »

Les nouvelles règles écossaises dureront au moins trois semaines.

Ils ont également un impact sur le football, les matchs étant limités à 500 fans.

Pour protester contre les mesures le 22 décembre, un groupe de fans du Celtic a tenu une grande pancarte lors d’un match, qui disait: « F ** k off SNP! »

Le panneau ajoutait : « Ouvrez vos maisons pour la COP26 mais fermez les portes pour les fans. »

Cela fait référence à l’accueil par le SNP de milliers de délégués internationaux sur le climat à Glasgow en novembre pour la conférence sur le climat COP26, contrairement à la limitation de l’interaction sociale écossaise après Noël.