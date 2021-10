Nicola Sturgeon bat Queen alors qu’elle est couronnée femme la plus influente de Grande-Bretagne | Royaume-Uni | Nouvelles

Les résultats proviennent d’un rapport de Body Shop et ont révélé que Mme Sturgeon a remporté la victoire sur la base d’un certain nombre d’éléments clés. Pour devenir la femme la plus influente de Grande-Bretagne, les résultats sont basés sur le nombre de recherches Google, d’abonnés sur les réseaux sociaux et de pages Wikipedia consultées par la personne en question.

De plus, et dans une nouvelle mesure pour 2021, le nombre de GIF par personne a également joué un rôle clé dans le processus de prise de décision.

Mme Sturgeon et Sa Majesté ont toutes deux rejoint une longue liste de femmes ayant une grande influence sur le Royaume-Uni.

L’actrice Michael Coel, lauréate d’un BAFTA, se faufile dans les trois premières places.

Mme Coel avait accumulé un nombre impressionnant de 1 111 200 recherches sur Google au cours de l’année écoulée.

Cependant, les recherches Google de Nicola Sturgeon ont montré un nombre impressionnant de personnes intéressées par le leader du SNP, avec 5 244 000 recherches.

Cependant, la reine avait beaucoup plus d’adeptes sur les réseaux sociaux, car son nombre total d’adeptes était de 14 800 000, soit plus que tous les autres sur la liste.

Mais ce n’est pas la première fois que Nicola Sturgeon est reconnue comme l’une des personnes les plus influentes du Royaume-Uni.

Le chef du Parti national écossais a été nommé dans une liste récente des 25 personnes les plus influentes de Vogue au Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE: Lego supprimera les préjugés sexistes de ses jouets après les résultats de l’enquête

C’était la première fois que le premier ministre d’Écosse figurait sur la liste Vogue des 25 femmes les plus influentes du Royaume-Uni.

Parmi cette liste figuraient Vivienne Westwood, la chroniqueuse du Guardian Marina Hyde, Zara Mohammed, la plus jeune et la première femme à être élue secrétaire générale du Conseil musulman de Grande-Bretagne, et la présidente du groupe de travail britannique sur les vaccins, Kate Bingham.

La victoire de Mme Sturgeon intervient après que le secrétaire à l’Économie de l’ombre, Maurice Golden, a exhorté le Premier ministre à abandonner complètement ses projets d’indépendance.

M. Golden a déclaré à Express.co.uk : « Nicola Sturgeon doit écouter le peuple écossais et abandonner son projet de deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse.

« Lors des élections écossaises, elle a déclaré qu’un vote pour le SNP n’était pas un vote pour l’indépendance, mais il semble maintenant qu’elle a changé d’avis.

« Elle dicte au peuple écossais qu’elle va à tout prix organiser un deuxième référendum sur l’indépendance. C’est incroyablement inquiétant. »