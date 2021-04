Nicola Sturgeon: Comment la carrière juridique du chef du SNP a pris fin – EXPOSÉ | UK | Nouvelles

SNP: Si Sturgeon s’en va, ce sera un « coup dur », dit Miklinski

Le chef du SNP a finalement été innocenté par la Scottish Law Society plus de 14 mois après qu’une plainte a été déposée par une victime de violence conjugale. Mme Sturgeon a passé plusieurs années à travailler comme avocate avant de devenir MSP en 1999, bien que cet épisode n’ait jamais été révélé auparavant. Lorsqu’elle a été interrogée en 2014 sur des rumeurs selon lesquelles quelque chose avait mal tourné, Mme Sturgeon a répondu: « Je n’ai rien que je veux avouer. »

Même son biographe, David Torrance, n’a pas été en mesure de découvrir bien au-delà du fait que Mme Sturgeon «faisait principalement du travail dans les tribunaux matrimoniaux et civils».

Le contexte juridique du premier ministre a récemment fait l’objet d’une attention renouvelée à la suite de l’enquête sur le traitement des

plaintes de harcèlement contre son prédécesseur, Alex Salmond.

M. Salmond a contesté avec succès l’enquête «illégale» et «biaisée» du gouvernement écossais lors d’un contrôle judiciaire, la débâcle coûtant au contribuable jusqu’à 1 million de livres sterling.

Le meilleur pair de QC et de Labour, Lord Falconer, a récemment déclaré que Mme Sturgeon avait fait une «déclaration erronée profonde» au sujet des conseils juridiques qu’elle avait reçus, ce qui l’avait exhortée à concéder l’affaire à un stade plus précoce.

La chef conservatrice écossaise Ruth Davidson a demandé à Holyrood: «Pourquoi la première ministre a-t-elle pensé qu’elle était une

meilleur avocat que Roddy Dunlop QC et l’avocate Christine O’Neill?

Mme Sturgeon a répondu: « Je ne l’ai pas fait et je ne l’ai certainement pas fait. »

Nicola Sturgeon a fait l’objet d’une enquête de la Scottish Law Society (Image: GETTY)

La plainte contre Mme Sturgeon a été déposée par une épouse battue qui s’est tournée vers l’avocat nouvellement qualifié pour obtenir de l’aide après des années d’abus de la part de son mari.

Mme Sturgeon travaillait pour le cabinet d’avocats Stirling Bell & Craig lorsque la cliente – maintenant grand-mère dans la soixantaine – a demandé son aide pour la première fois en juillet 1996.

Au cours des 14 mois suivants, bien que la femme ait été suivie, menacée et agressée physiquement, il a été affirmé que Mme Sturgeon n’avait pas sollicité d’ordonnance du tribunal contre son partenaire violent.

La cliente a également allégué que Mme Sturgeon n’avait pas envoyé sa demande d’aide juridique – bien qu’elle ait prétendu l’avoir fait.

Après que Mme Sturgeon ait quitté l’entreprise pour un nouvel emploi à Glasgow, la candidature non envoyée a été découverte dans le dossier du client par son nouveau

avocate, Cath Dowdalls, maintenant QC.

Contrairement à l’inaction de Mme Sturgeon, Mme Dowdalls a immédiatement obtenu à la fois une aide juridique et une interdiction avec pouvoir d’arrestation contre le mari – mettant fin à son harcèlement et à ses menaces.

La cliente a écrit au Barreau en novembre 1997, disant: «J’espère sincèrement que vous examinerez cette affaire car je ne souhaiterais certainement pas que Mme Sturgeon conseille mal d’autres affaires matrimoniales qu’elle n’est manifestement pas capable de traiter.

«J’ai l’impression d’avoir été suivi pendant plus d’un an de mauvais conseils et de temps perdu.»

Le mois suivant, les frais impayés du client totalisant 542 £ ont été annulés par Bell & Craig en guise de «geste de bonne volonté».

Un an plus tard, en décembre 1998, le Barreau a envoyé à la cliente un rapport de cinq pages indiquant que sa plainte ferait l’objet d’une enquête dans la catégorie de la faute professionnelle. Les trois allégations individuelles n’avaient pas soulevé l’interdiction provisoire contre l’ex-mari, induisant la cliente en erreur au sujet de la demande d’aide juridique et ne tenant pas dûment compte de sa situation financière.

Mme Sturgeon a finalement été autorisée par le Barreau en avril 1999, bien que la cliente n’ait plus la lettre de décision.

Une porte-parole du Barreau a déclaré: «Il y a eu une plainte qui a fait l’objet d’une enquête, mais elle n’a pas été accueillie.»

La décision est intervenue quelques semaines à peine avant que Mme Sturgeon renonce à la loi et soit élue MSP de liste à Glasgow pour le SNP lors de la première élection de Holyrood.

Hier soir, la cliente a déclaré que sa décision de finalement s’exprimer après plus de 20 ans avait été déclenchée par son indignation face à l’affaire Salmond.

Un comité de Holyrood a constaté que deux femmes fonctionnaires qui se plaignaient de M. Salmond avaient été gravement déçues par le gouvernement écossais.

Nicola Sturgeon sur le sentier de la campagne hier (Image: GETTY)

Il a décrit le résultat du contrôle judiciaire comme étant «dévastateur» pour le gouvernement et «totalement insatisfaisant pour les deux femmes qui avaient porté plainte».

Le client a déclaré: «C’est une vieille histoire, mais c’est une histoire qui devrait être racontée.

«La façon dont ces femmes ont été abandonnées était sa responsabilité et c’était complètement faux.

«Cela revient à mon histoire; aucune responsabilité n’a été prise. Comment pouvez-vous naviguer dans la vie comme ça sans admettre aucune responsabilité lorsque les choses tournent mal?

«Quand elle m’a dit qu’elle passait à la politique, une sonnette d’alarme a sonné et j’ai immédiatement pensé:« C’est pourquoi je n’aboutis à rien ». Elle était concentrée sur elle-même et sa propre carrière.

«Pour moi, c’est aussi ce qu’elle fait maintenant. Où se concentrait-elle sur les deux femmes qui se plaignaient d’Alex Salmond?

«C’est un cas d’histoire qui se répète.»

Un porte-parole du premier ministre a déclaré: «Cette plainte n’a pas été accueillie par le Barreau.

«Aujourd’hui, plus de 20 ans plus tard, le premier ministre reste absolument déterminé à lutter contre la violence conjugale et à faire en sorte que les femmes puissent accéder au soutien dont elles ont besoin.

«Cet engagement est démontré par le soutien du gouvernement écossais aux organisations traitant de la violence domestique et de la violence contre les femmes.

«Et par l’adoption d’une nouvelle législation créant une infraction spécifique de violence domestique, qui comprend des mesures visant à faire de la violence psychologique et du contrôle des comportements coercitifs un crime.»