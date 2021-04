Nicola Sturgeon crise alors que le soutien s’effondre – un nouveau sondage accablant déclenche l’alerte du SNP | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon grillé par Peston sur “ l’indépendance hors de propos ”

Et le sondeur Chris Hopkins a déclaré que le premier ministre était maintenant confronté à une tâche ardue pour sceller la victoire catégorique dont elle a besoin pour soutenir son argumentaire en faveur d’un autre référendum sur la question, le sondage d’aujourd’hui, réalisé par Savanta ComRes au nom de l’Écossais, rend une lecture inquiétante pour Mme Sturgeon exactement quinze jours avant les élections du 6 mai.

En ce qui concerne le système de vote binaire de Holyrood, le soutien du SNP dans le concours de la circonscription de Holyrood s’élève à 46 pour cent, en baisse de trois points, avec les conservateurs sur 25 pour cent et le parti travailliste sur 20 pour cent, les deux en hausse de deux).

En ce qui concerne le vote sur la liste de Holyrood, qui est une forme de représentation proportionnelle, l’enquête place le soutien au SNP à 38 pour cent, également en baisse de deux.

Les conservateurs sont sur 23 pour cent, en hausse de deux points, avec le travail sur 17 pour cent, en baisse d’un.

Nicola Sturgeon, premier ministre d’Écosse (Image: GETTY)

Le sondage de Savanta ComRes montre une baisse du support SNP (Image: Savanta ComRes)

Le nouveau parti Alba d’Alex Salmond n’a eu aucun impact, ne sondant qu’un pour cent des votes de liste.

M. Hopkins a déclaré: «Ces derniers chiffres montrent que le SNP est potentiellement en train de manquer une majorité, mais il existe encore de nombreuses routes pour en obtenir une.

«Bien que« les deux votes du SNP »n’aient jamais tiré le meilleur parti de la domination du SNP, augmenter leur vote sur la liste pourrait compléter les sièges dont ils ont besoin, mais ils exigeraient un changement important en leur faveur par rapport à ces derniers chiffres.

JUST IN: Prise de pouvoir allemande – L’UE autorise Merkel à être le fer de lance du “ cartel ” ferroviaire

Nicola Sturgeon fait du porte-à-porte (Image: GETTY)

«Au lieu de cela, serrer le vote doux de la circonscription travailliste dans les sièges du sud de l’Écosse, par exemple, pourrait les aider à dépasser les conservateurs et donner au SNP la majorité dont ils rêvent.

“Cela pourrait être plus facile à dire qu’à faire, cependant; avec les conservateurs dans ce sondage et une bonne proportion d’électeurs travaillistes plus susceptibles de faire confiance aux conservateurs qu’à leur propre parti pour protéger le syndicat, les conservateurs tenteront également de faire pression sur le parti travailliste. dans une tentative de retarder un défi SNP.

M. Hopkins a ajouté: «Sur la base de récents sondages, je pense que l’appétit pour l’indépendance diminue un peu.

Douglas Ross, chef des conservateurs écossais (Image: GETTY)

Anas Sarwar, leader travailliste écossais (Image: GETTY)

«Le déploiement du vaccin s’est plutôt bien déroulé, donc les chiffres que nous voyons en Écosse reflètent peut-être un peu le soutien accru des conservateurs à travers le Royaume-Uni.»

Selon le swingomètre d’électionpolling.co.uk, si le sondage de SavantaComRes est exact, il laisserait le SNP deux sièges en moins d’une majorité à Holyrood.

Cependant, avec le Parti vert prenant potentiellement jusqu’à huit sièges de liste, il y aurait néanmoins une majorité indépendantiste de retour à Holyrood.

Fichier d’information sur les élections écossaises (Image: Express)

Le sondage suggère également que la préférence personnelle du chef conservateur Douglas Ross est tombée à -13, en baisse de deux points, avec le leader travailliste récemment installé Anas Sarwar en hausse de quatre points à +6.

Commentant, Pamela Nash, directrice générale de Scotland in Union, a déclaré: «Ces derniers sondages confirment la tendance récente à une augmentation du soutien pour rester au Royaume-Uni, avec le succès du programme de vaccination au Royaume-Uni et le soutien à l’échelle du Royaume-Uni pour les emplois et les entreprises nous rappelant que nous sont plus forts ensemble.

«Cela devrait envoyer un message au SNP pour qu’il arrête de donner la priorité à la division avant les problèmes qui comptent vraiment pour les gens – le rétablissement de Covid, le NHS et les soins sociaux, et les emplois.

«La vision négative du SNP de diviser l’Écosse est rejetée et le peuple écossais veut que les politiciens rassemblent notre pays et construisent une reprise pour tous.»

M. Ross a accusé hier Mme Sturgeon d’être “grossière” en n’acceptant pas que le programme de vaccination contre le coronavirus soit l’un des “avantages incontestables du syndicat”

Le parti Alba d’Alex Salmond n’a pas réussi à avoir un impact (Image: GETTY)

Les deux hommes se sont affrontés sur la question lors d’un débat virtuel organisé par l’Union nationale des étudiants d’Écosse, le premier ministre affirmant qu’il est “tout simplement faux” de suggérer que l’Écosse n’aurait pas pu se procurer des doses de vaccin dans le même nombre si ce n’était plus le cas. une partie du Royaume-Uni.

Il a déclaré: «Le meilleur pays d’Europe est en fait la Hongrie avec 38,2%.

«À tous égards, nous avons des kilomètres d’avance ici en Écosse.

«Et le fait que Nicola Sturgeon refuse d’accepter cela est dû à l’achat et au développement des vaccins que le Royaume-Uni a mis en place est insensé, irresponsable, et le fait qu’elle se soit tellement fâchée d’être même interrogée à ce sujet montre elle ne veut pas accepter les avantages incontestables de l’union du Royaume-Uni pour nous sortir de cette pandémie grâce au programme de vaccination.

Mme Sturgeon a riposté en déclarant: «Au début de cette année, lorsque vous disiez à tort que le programme de vaccination était en retard sur le reste du Royaume-Uni, vous disiez alors qu’il s’agissait du programme de vaccination du gouvernement écossais.

“Maintenant qu’il se porte vraiment bien, vous dites que c’est le programme de vaccination du gouvernement britannique – décidez-vous.”