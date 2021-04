Nicola Sturgeon Crise IndyRef2 alors que les syndicalistes lancent un complot de vote tactique pour faire tomber le SNP | Politique | Nouvelles

Une campagne de masse pour des votes tactiques anti-SNP a été lancée aujourd’hui avec un appel à se rallier aux partis pro-britanniques établis. Un nombre presque record de candidats se présente au scrutin du 6 mai, ce qui soulève des inquiétudes quant aux divisions dans le vote de l’Union. Le groupe Scotland in Union a dévoilé un guide interactif sur son site Web destiné aux électeurs terrifiés par la perspective d’une reprise du référendum sur l’indépendance de 2014.

Mme Sturgeon a l’intention de faire adopter une nouvelle législation pour organiser un autre scrutin si une majorité de députés qui la soutiennent sont élus.

Les travaillistes et les démocrates libéraux ont rejeté l’appel des conservateurs à une alliance pro-syndicale.

Et ce malgré la menace d’Alex Salmond de forger une «supermajorité» d’indépendance avec son nouveau parti Alba.

Scotland in Union a déclaré que l’électorat pro-britannique pourrait s’unir pour contrecarrer le parti de Mme Sturgeon dans de nombreuses circonscriptions clés.

Son guide indique la «meilleure chance» du parti d’arrêter le SNP à travers les 73 sièges majoritaires à un tour.

Le groupe suggère aux électeurs de soutenir leur parti pro-britannique préféré – les conservateurs, les travaillistes ou la Lib Dem – sur la liste régionale.

Des partis plus petits tels que All For Unity de George Galloway et Reform UK espèrent remporter certains de ces 56 sièges supplémentaires.

Mais l’Ecosse dans l’Union a averti que soutenir des groupes mineurs ne ferait qu’aider le SNP.

Ses orientations reposent sur un certain nombre de facteurs, notamment les résultats des élections de 2016, 2017 et 2019, les résultats des sondages depuis lors et les informations locales.

Les suggestions de vote ne constituent pas une approbation de la politique d’un candidat ou d’un parti, a déclaré Scotland in Union.

L’ancien député du Travail et du Respect, M. Galloway, se présente dans la région du sud de l’Écosse pour son parti.

Il a déclaré: «Je n’ai aucune idée de qui est l’Écosse dans l’Union – ils ne coupent pas beaucoup de moutarde dans les rues d’Écosse, ou ils se présenteraient eux-mêmes aux élections.

«Nous sommes debout et gagnons dans les huit régions d’Écosse, et notre plan est désormais monnaie courante parmi les électeurs écossais.»

Un porte-parole des conservateurs écossais a déclaré: «Seuls les conservateurs écossais peuvent arrêter une majorité du SNP et leurs projets de tenir un autre référendum de division dans les deux prochaines années.

«Si les électeurs pro-britanniques s’unissent autour de nous sur le bulletin de vote de leur liste de parti, alors nous pouvons pleinement nous concentrer sur notre reprise et contrecarrer les plans nationalistes pour indyref 2.»

Un porte-parole du parti travailliste écossais a déclaré: «Contrairement au SNP et aux conservateurs, travailler pour mettre en place un véritable plan de relance national sans référendum inutile sera notre seule priorité.

«L’Écosse mérite un meilleur gouvernement et une meilleure opposition – et le seul moyen d’y parvenir est de voter à la fois pour les travaillistes écossais.»

Un porte-parole du SNP: «Ce n’est rien de plus qu’une offre désespérée d’une campagne qui a échoué et qui n’a aucune politique positive à offrir pour améliorer la vie des gens.»

Le guide de vote tactique Scotland in Union peut être consulté sur www.scotlandinunion.co.uk/tactical-voting-guide-2021