Nicola Sturgeon critiqué par les Écossais alors que les pubs reçoivent un «coup de marteau» mortel | Royaume-Uni | Des nouvelles

La Scottish Licensed Trade Association (SLTA) a déclaré que la réimposition du service à table et de la distanciation sociale dans le cadre de l’hôtellerie pourrait sonner le glas de nombreux locaux. Les restrictions sont définies pour limiter considérablement le nombre de clients pouvant être servis, mettant à rude épreuve les entreprises en difficulté.

On craint également que la règle de distanciation sociale d’un mètre ne force les boîtes de nuit à fermer.

Dans un communiqué, Colin Wilkinson, directeur général de la SLTA, a fait valoir qu’après deux années difficiles pour le commerce, ces nouvelles règles pourraient forcer certains sites à fermer leurs portes.

Il a déclaré: « Les restrictions pourraient bien être le coup dur pour beaucoup dans le secteur de l’hôtellerie agréé battu et meurtri en Écosse. »

Les recherches de la Night Time Industries Association ont montré que les ventes moyennes ont baissé de 52% dans le secteur en décembre jusqu’à présent.

Il y a également eu une perte moyenne de revenus de 56 000 £ par établissement, environ 43% des bars et clubs affirmant qu’ils ne pourraient survivre qu’un mois sans aide en espèces.

La Chambre de commerce écossaise (SCC) a déclaré que les restrictions seraient un autre « coup de marteau pour les employeurs et l’économie écossaise » et a fait valoir que le soutien financier de 375 millions de livres sterling proposé par Nicola Sturgeon était loin d’être suffisant.

Dans un communiqué, le SCC a déclaré: «Les entreprises de toute l’Écosse ont déjà perdu des millions de livres sterling dans le commerce en raison du retour des restrictions et la confirmation que d’autres restrictions seront mises en place à partir du lendemain de Noël sera un autre coup dur pour les employeurs et l’économie écossaise.

« Les entreprises écossaises, qui ont fait tout leur possible pour assurer la sécurité de leurs employés et de leurs clients, seront amèrement déçues par ces nouvelles restrictions.

Il a déclaré: « Les pubs écossais ont fait tout leur possible pour se protéger du covid tout au long de cette pandémie et sont souvent des lieux à moins de risques que les inévitables fêtes à la maison vers lesquelles les gens afflueront à mesure que de nouvelles restrictions sont introduites. »

Andy McRae, président de la politique écossaise de la Fédération des petites entreprises, a ajouté que les restrictions limiteraient non seulement les clients, mais auraient également un impact négatif sur les économies locales.

Il a déclaré: « Les restrictions de distanciation sociale signifieront que les magasins et les entreprises hôtelières pourront servir moins de clients. Et les changements apportés aux événements, tels que les matchs sportifs et les célébrations de Hogmanay, auront un impact sur les économies locales. »

À partir du 26 décembre et jusqu’à trois semaines, la taille des événements publics sera limitée en Écosse.

À partir du 27 décembre, les lieux d’accueil qui servent de l’alcool n’opéreront qu’un service à table, les groupes de personnes seront limités à trois ménages et il y aura une règle de distanciation physique de 1 mètre.