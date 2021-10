Nicola Sturgeon critiqué pour avoir tenté de détourner la crise du gaz : « Un autre désastre en préparation » | Sciences | Nouvelles

Face à une crise gazière, Mme Sturgeon a demandé que les licences d’extraction de pétrole et de gaz de la mer du Nord soient réévaluées par le Premier ministre Boris Johnson pour lutter contre le changement climatique. La première ministre écossaise a également déclaré que les communautés ne doivent pas être laissées pour compte alors que son pays effectue la transition vers différentes sources d’énergie, avertissant que l’Écosse doit « être prudente ». Le chef du SNP a également averti que l’approvisionnement en pétrole et en gaz ne peut pas être immédiatement coupé car cela pourrait entraîner une augmentation des importations et aggraver la pression économique due aux licenciements massifs.

Lors d’une conférence TED à Édimbourg mercredi, avant la conférence sur le climat COP26 du mois prochain, Mme Sturgeon a déclaré : « Nous devons veiller à ne pas laisser les gens et les communautés de côté dans cette transition.

« Nous devons faire attention à ne pas basculer la production nationale vers les importations de pétrole et de gaz – ce serait contre-productif.

« Donc, la façon dont nous effectuons la transition est importante, mais nous ne pouvons pas continuer comme d’habitude, car si nous continuons à nous dire que nous pouvons compter sur les combustibles fossiles pour toujours, alors nous ne ferons jamais cette transition et c’est le point clé que nous ‘ai à adresser.

Mais beaucoup se sont rapidement tournés vers les médias sociaux pour critiquer Mme Sturgeon pour avoir tenté de marquer des points politiques pendant une crise.

Tony Forrest a déclaré: « Je ne suis pas sûr de ce que l’esturgeon fanatique anglophobe signifie « pétrole et gaz », mais laissez-moi bien seul et derrière quand elle tente de faire passer l’Écosse de saine et rationnelle à dérangée. «

Thomas Ingram a écrit : « Comment pouvons-nous nous éloigner du pétrole et du gaz ? Juste un autre désastre d’esturgeon en préparation.

L’utilisateur de Twitter, Mo, a déclaré: «Trois choses ont donné la liberté à la classe ouvrière – les syndicats, maintenant brisés, se sont réveillés ou à gauche.

« La voiture que nous utilisons pour nous déplacer – ils nous en veulent.

« Des vols pas chers, nous devons voir le monde, mais ils ne veulent pas de ça.

« Ce n’est pas une question de changement climatique, c’est une question d’élitisme ! »

Et @backagain08 a posté: « Cette femme est sur la balle. Remarquez, le gaz que l’Ecosse devrait éviter à tout prix est le truc chaud venant de Sturgeon elle-même! »

« Si nous élevons notre ambition et si nous la poursuivons avec des actions, alors nous pouvons inciter les plus grands pays à aller plus loin et plus vite aussi », a-t-il ajouté.

Parlant de la prochaine COP, Mme Sturgeon a déclaré: « Glasgow, et l’accord qui sort de Glasgow, doivent – dans les détails, pas dans la rhétorique, dans les engagements de financement détaillés et dans d’autres engagements – avoir la capacité d’atteindre l’objectif de Paris. »

Mais Sturgeon doit veiller à ne pas isoler l’Écosse du reste du Royaume-Uni alors que le monde essaie d’aller de l’avant et de faire face à la crise ensemble.