Nicola Sturgeon déchiré pour un échec «catastrophique» à la direction | Politique | Nouvelles

Le chef conservateur écossais Douglas Ross a déclaré que le premier ministre devrait avoir «honte» après 14 ans d’échecs «inexcusables», y compris la perte de milliers de vies à cause de la drogue. Dans son attaque la plus cinglante de la campagne électorale de Holyrood jusqu’à présent, Mme Ross a affirmé que le chef du SNP avait oublié «les plus vulnérables d’Écosse» parce qu’elle était «en permanence distraite» par sa volonté de briser la Grande-Bretagne. Ses commentaires sont intervenus après qu’Annemarie Ward, directrice générale du groupe de redressement FAVOR Scotland, ait déclaré que «la situation sur le terrain s’aggrave» malgré la promesse de Mme Sturgeon de plus de 250 millions de livres sterling de nouveau financement et le licenciement de son ministre de la Santé publique.

Mme Ward, membre du SNP, a averti que «le système actuel est cassé» et que les utilisateurs des régions où le problème de la drogue est le plus grave, comme Glasgow, se voient toujours refuser l’accès au traitement.

M. Ross a dévoilé hier une promesse de «droit à la réadaptation» qui consacrerait le droit des personnes d’accéder aux services de réadaptation résidentielle dans la loi.

En 2019, 1264 personnes sont mortes d’abus de drogues – portant le nombre de morts à son plus haut niveau jamais enregistré en Écosse pour la sixième année consécutive.

Ce chiffre a doublé depuis 2014 et signifie que l’Écosse a le pire taux de mortalité due à la drogue en Europe. C’est environ trois fois et demi celui de l’Angleterre au Pays de Galles.

Mme Sturgeon a admis lors du débat des dirigeants du STV de la semaine dernière qu’elle avait détourné les yeux de la crise de la mort liée à la drogue, lorsqu’elle avait été interpellée par M. Ross pour avoir laissé tomber les Écossais.

Les conservateurs doivent aujourd’hui dévoiler une nouvelle publicité mettant en vedette Mme Sturgeon avec le message «Ses yeux sont hors de la balle … encore une fois».

Il aura également “Indyref2” plaqué en face d’une liste d’échecs politiques, y compris les emplois, les décès dus à la drogue, les écoles, l’économie, le haut débit et la santé mentale.

M. Ross a déclaré: «Nicola Sturgeon a détourné les yeux sur les décès liés à la drogue et il ne fait aucun doute que ses échecs ont coûté des milliers de vies.

LIRE LA SUITE: Le SNP lance un “ projet sans surprise ” secret dans le but de rejoindre l’UE

FAVOR Scotland a récemment sollicité un conseiller juridique principal pour porter des affaires devant les tribunaux lorsque des personnes se voient refuser l’accès à la réadaptation ou au traitement de la toxicomanie.

Mme Ward a déclaré: «Le nombre de décès dus à la drogue augmentera sans aucun doute. C’est une autre année déchirante pour la communauté du rétablissement et du traitement. On nous dit que le financement arrive, mais qu’il n’atteint pas la ligne de front.

«Une loterie de codes postaux s’est développée et c’est incroyable, ce sont les habitants des zones les plus durement touchées, en particulier à Glasgow, qui se voient toujours refuser l’accès au traitement.»

Elle et M. Ross ont signé une promesse de «droit à la réadaptation» et il a promis d’introduire une politique en trois volets au cours de la première semaine du nouveau Parlement écossais.

En plus d’une garantie légale du traitement, cela créerait un pot de financement national autonome pour contourner les partenariats locaux pour l’alcool et la drogue et produire des normes nationales et des directives de référence.

À la suite d’un tollé l’an dernier, le premier ministre a remplacé le ministre de la Santé publique Joe Fitzpatrick par Mairi Gougeon et a nommé Angela Constance au poste de ministre nouvellement créée pour la politique des drogues.

Mais M. Ross a insisté: «La lutte contre les décès dus à la drogue n’a pas été une priorité et cela doit changer maintenant. Trop de vies ont déjà été perdues. »

Mme Constance a déclaré: «Notre objectif principal est d’aider plus de personnes à suivre un traitement qui leur convient sur une seule demande, obtenir de l’aide rapidement. Nous restons pleinement déterminés à introduire des installations de consommation médicalement sûres et d’autres interventions fondées sur des preuves pour réduire les dommages et promouvoir le rétablissement.

«Les conservateurs n’ont pas identifié de financement ni présenté de plan global de changement sur la façon dont nous nous attaquons à cette urgence de santé publique.»

Elle a ajouté que le supplément de 250 millions de livres sterling pour le prochain parlement «comprend 100 millions de livres sterling pour garantir qu’il y ait suffisamment de places de réadaptation résidentielles pour tous ceux qui en veulent un».