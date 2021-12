Nicola Sturgeon déclenche la fureur de Glasgow avec la dernière partie des règles de Covid « C’est une maniaque ! | Politique | Des nouvelles

Une dame en colère de Glasgow a établi des comparaisons entre Boris Johnson et Nicola Sturgeon, soulignant que la seule chose qui les maintient au pouvoir est le manque d’« alternatives » présentables. Le premier ministre écossais a été critiqué après avoir décidé de renforcer les restrictions sur les coronavirus dans le pays, ce qui a incité l’appelant de Glasgewian Shona à l’appeler furieusement une « maniaque ». Boris Johnson serait dans le salon de la dernière chance avec une marge d’erreur minimale après une série de gaffes très médiatisées qui ont conduit à l’éloignement et à la volonté de certains de ses conservateurs de le chasser, la pression devenant encore plus intense s’il met en œuvre un nouveau confinement après Noël.

Interrogé sur la performance de Mme Sturgeon et du premier ministre gallois Mark Drakeford, Shona a déclaré: «Je pense qu’ils sont également en concurrence.

« Elle l’a observé [Boris Johnson] et elle crie juste pour plus d’argent.

« En fait, je l’ai entendue dire l’autre jour qu’elle avait besoin de plus d’argent de Westminster ou qu’elle serait totalement fermée en Écosse.

«Elle a arrêté le football, elle a annulé Hogmanays, elle adorerait annuler Noël. C’est juste une maniaque, en gros.

Mais malgré la situation désastreuse qui s’est ensuivie depuis ses prétendues bouffonneries de fête de Noël remontant à décembre 2020 et l’évasion d’Omicron, Shona pense toujours que M. Johnson est dans une autre ligue par rapport au Premier ministre écossais.

Elle a déclaré à TalkRADIO que le couple est aidé par un manque de candidats remarquables qui les maintient dans leur emploi et a demandé ce que le chef du parti travailliste Sir Keir Starmer apporte à la table.

L’appelant a déclaré: « Je pense que la seule chose qu’il a pour lui en ce moment, c’est qu’il n’est pas comme notre [Nicola] Esturgeon en ce moment.

Après avoir confirmé qu’Omicron « s’est imposé comme la souche dominante » sur les côtes écossaises, plusieurs nouvelles règles entreront en vigueur à partir du 26 décembre ont été dévoilées.

Tous les événements d’Hégémonie seront annulés, un maximum de 500 personnes seront autorisées dans les événements publics en plein air, y compris les stades de football, une décision qui a exaspéré les spectateurs.

Et dans un coup dur pour les pubs, le nombre d’événements en salle est limité à 200 assis et 100 debout, car pas plus de trois ménages différents sont autorisés à s’asseoir ensemble.

Les nouvelles mesures drastiques ont été mises en œuvre dans la lutte contre Omicron, la nouvelle variante étant devenue la « souche dominante » de l’Écosse, a souligné Mme Sturgeon.

Plus de 60% de tous les cas sont liés à Omicron en Écosse, Delta constituant le reste.