Nicola Sturgeon déclenche une nouvelle querelle avec Alex Salmond: FM s’engage à ignorer l’appel à l’aide | Politique | Nouvelles

La première ministre a révélé qu’elle ne prendrait même pas le téléphone de son ancien ami et mentor et ne forgerait pas une nouvelle campagne séparatiste commune. Mme Sturgeon a également critiqué l’échec du chef du parti Alba à condamner la Russie pour les empoisonnements de Salisbury, affirmant qu’elle ne reconnaissait plus son ancien patron. S’exprimant à peine quatre semaines avant les élections cruciales de Holyrood, le dirigeant du SNP a évoqué la perspective d’une bataille judiciaire avec les ministres britanniques à propos d’un deuxième référendum sur l’indépendance.

Mme Sturgeon a déclaré que la pandémie de Covid pourrait pousser un autre sondage au-delà de sa date butoir préférée de 2023.

Mais elle a précisé qu’elle prendrait chaque vote exprimé pour son parti le 6 mai comme une approbation pour faire avancer sa campagne pour quitter le Royaume-Uni.

Mme Sturgeon n’a pas parlé à M. Salmond depuis 2018, date à laquelle il a intenté une action en justice contre le traitement par le gouvernement écossais des plaintes de harcèlement sexuel à son encontre.

M. Salmond a été innocenté de 13 chefs d’agression sexuelle à la Haute Cour d’Édimbourg l’année dernière, mais a admis une conduite inappropriée.

Plus tôt cette semaine, il a affirmé que M. Sturgeon devra mettre de côté leur guerre civile et travailler avec lui dans «l’intérêt national» si son nouveau parti remporte des sièges.

M. Salmond a également demandé que les négociations pour l’indépendance de l’Écosse commencent le «premier jour» du nouveau mandat de Holyrood s’il contribue à obtenir une «super-majorité» nationaliste.

Il a insisté sur le fait qu’un deuxième référendum n’était peut-être pas nécessaire et a présenté une série d’autres tactiques, notamment une action en justice, un plébiscite ou une manifestation pacifique pour pousser à la séparation.

Dans les dernières déclarations publiques extraordinaires tit-for-tat, M. Salmond a dénoncé «l’absence totale de progrès» depuis le référendum de 2014.

Mais Mme Sturgeon a démenti ses dernières propositions en arguant qu’elles manquaient de «crédibilité» et n’offraient rien de plus que des «extraits sonores trompeusement simplistes».

S’adressant aux membres de l’Association des journalistes parlementaires écossais, elle a de nouveau exclu «tout arrangement aimable» avec M. Salmond ou son parti séparatiste.

Marquant son plan comme un «obstacle» à la cause de l’indépendance, elle a ajouté: «Il ne passe même pas le premier test de crédibilité.»

Lorsqu’on lui a demandé si elle prendrait un appel de M. Salmond s’il voulait discuter de tactiques, elle a répondu: «J’ai le sentiment qu’Alex ne voudra pas me téléphoner de si tôt.»

Pressée de savoir si elle l’appellerait au sujet de l’indépendance si l’arithmétique parlementaire l’exigeait, elle a répondu: «Non».

Mme Sturgeon a également averti les Écossais qui votent le SNP parce qu’ils approuvent sa gestion de Covid que leur soutien contribuera à son mandat pour un autre référendum, qu’ils le veuillent ou non.

« Les gens regardent ce qu’un parti offre et personne ne vote le SNP sans connaître la position du SNP sur l’indépendance et sur un référendum », a-t-elle déclaré.

Boris Johnson a exclu de transférer le pouvoir à Holyrood pour organiser un deuxième référendum pendant qu’il est en fonction.

Les plans du SNP indiquent que le parti ira de l’avant avec l’organisation d’un vote – et forcera le gouvernement britannique à contester sa légalité devant les tribunaux.

Mme Sturgeon a déclaré que s’il était réélu, un gouvernement du SNP «défendrait vigoureusement notre position».

Lorsqu’on lui a demandé si ses plans pour un sondage pourraient être bloqués par la pandémie, Mme Sturgeon a répondu: «J’ai dit que le point de départ pour moi en termes de timing est après que nous soyons sortis de la pandémie. Les gens disent, qu’est-ce que cela signifie, ce sera une question de jugement alors que nous traversons cette pandémie.

«Donc, si nous, au milieu du parlement, nous étions toujours aux prises avec une pandémie mondiale d’une manière similaire à celle d’aujourd’hui, alors je ne pense pas qu’il serait approprié d’organiser un référendum à ce stade.

M. Salmond, qui présente une émission pour la chaîne RT soutenue par le Kremlin, a été critiqué mercredi après avoir contesté les preuves selon lesquelles la Russie était intervenue dans les élections américaines et refusé de dire s’il croyait être à l’origine de l’empoisonnement à Novichok de Sergei Skripal et de sa fille Yulia. à Salisbury en 2018.

Mme Sturgeon a déclaré qu’il ne faisait aucun doute dans son esprit que la Russie était responsable, ajoutant: «Toutes les personnes sensées qui apprécient et veulent défendre des valeurs décentes à travers le monde devraient le dire. Je ne peux pas spéculer sur les raisons pour lesquelles Alex ou quelqu’un d’autre décide de dire ou de ne pas dire certaines choses. «

Lorsqu’on lui a demandé comment elle se sentait personnellement, elle a répondu: «Malheureusement pas surprise. Déçu, car je pense que tous ceux qui pensent avoir un rôle à jouer en politique, que je pense que cela soit bien avisé ou non, devraient être conscients des valeurs de notre pays et des valeurs que nous voulons projeter au niveau international et la réputation du pays à l’international.

«Je le regarde maintenant et je ne reconnais pas toujours la personne dont j’étais proche il y a toutes ces années.

«C’est quelque chose que j’ai dû accepter au cours des deux dernières années et j’en suis probablement plus à l’aise maintenant que par le passé.»

Pendant ce temps, dans un entretien avec un blogueur indépendantiste, M. Salmond a critiqué «l’absence totale de progrès au cours des sept dernières années».

Il a ajouté: «Je soupçonne que si Alba entre au parlement, alors notre impact ne sera pas seulement dans les députés d’Alba élus, mais la connaissance très très certaine qu’à moins que le dossier d’indépendance progresse comme il se doit avec l’urgence que cela nécessite, alors ces chiffres, quels qu’ils soient, seront multipliés plusieurs fois lors de la prochaine visite des bureaux de vote.

«Alba agit en veillant à ce que l’indépendance soit injectée dans le débat, en gagnant un ancrage parlementaire, mais aussi la perspective de plus à venir.

«Si bien sûr – et c’est une possibilité – nous décollons au cours de cette campagne au cours des dernières semaines, alors qui sait ce que nous pourrions réaliser.»

Répondant aux remarques de Mme Sturgeon, M. Salmond a déclaré: «Les partisans de l’indépendance qui sont déjà déçus par l’absence de progrès vers l’indépendance au cours des cinq dernières années, malgré une majorité au Parlement en faveur de celle-ci, seront déconcertés par le manque apparent. d’urgence vers l’indépendance lors du prochain Parlement.

«À mesure que l’Écosse se remettra de Covid, nous aurons besoin des pleins pouvoirs de l’indépendance pour renouveler notre économie et notre société, c’est pourquoi la route vers l’indépendance devrait être une priorité, pas quelque chose à retarder.

«C’est exactement pourquoi nous avons besoin d’une supermajorité indépendante au Parlement écossais.»