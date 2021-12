Nicola Sturgeon déclenche une réaction contre les restrictions de Covid en Écosse alors que les électeurs se retournent | Politique | Des nouvelles

Le Premier ministre s’est adressé mercredi à un Parlement écossais rappelé pour informer la nation des infections à COVID-19, des hospitalisations et des mesures après le week-end de Noël. Mme Sturgeon a déclaré dans une allocution virtuelle que la prudence était de mise lors de l’évaluation des nouvelles données et du stress sur les services de santé avec un nombre de cas en flèche.

Elle a déclaré que 80% de tous les cas en Écosse étaient désormais identifiés comme la variante Omicron et que le nombre de cas avait augmenté de 47% par rapport à la semaine précédente.

Elle a averti que le plein impact de la période de Noël n’est pas encore connu, mais la propagation d’Omicron connaîtra probablement un nouveau pic de cas dans les semaines et les mois à venir.

Elle a déclaré que tout le monde, pendant la période du Nouvel An et au-delà, devrait rester à la maison « plus que d’habitude », poussant à la ventilation et aux limites du mélange domestique.

L’Écosse a atteint un record de 15 849 tests confirmés positifs pour COVID-19, a ajouté Mme Sturgeon – un bond significatif par rapport au précédent nombre de cas quotidiens le plus élevé de toute la pandémie.

Alors que l’Angleterre n’a pas mis en place de nouvelles restrictions COVID-19, l’Écosse a réimposé un certain nombre de mesures contre les coronavirus le lendemain de Noël, ainsi que le Pays de Galles et l’Irlande du Nord.

Des limites sur les grands événements sont entrées en vigueur le 26 décembre, y compris un plafond de 100 personnes pour les événements debout en salle et de 200 personnes pour les événements assis en salle.

Le lendemain a vu la fermeture des boîtes de nuit, une règle de distance d’un mètre pour l’hospitalité et pas plus de trois ménages dans un groupe.

Le Premier ministre écossais a réitéré mercredi dans son discours à Holyrood que ces mesures ne seraient pas assouplies avant la barre des trois semaines, qui sera le 17 janvier.

Sa confirmation des nouvelles mesures a été accueillie par une réaction furieuse de certains lecteurs d’Express.co.uk, qualifiant sa position de trop prudente et préjudiciable à l’Écosse.

Un lecteur et électeur de longue date du SNP, Yarramulag, a commenté : « Il est temps pour le retour du Royaume-Uni, l’expérience politique a échoué. De quelqu’un qui a soutenu l’indépendance pendant des décennies.

Cela faisait écho aux réflexions précédentes de nombreux Écossais, dont @davidstoker_lfc sur Twitter, qui a posté au Premier ministre : « Assez @NicolaSturgeon.

« Triple vacciné, obtenu un passeport, porter un masque, me désinfecter les mains et toujours soumis à des restrictions draconiennes autour des matchs de football dans des environnements extérieurs à « faible risque ».

« Eh bien, plus de votes pour vous, plus de prélèvement mensuel, plus de tracts à travers les portes. »

Le lecteur d’Express.co.uk SnowPilot50 a accepté, réagissant à la nouvelle : « Tout s’est retourné contre elle et Drakeford. Oh mon Dieu, comme c’est triste, peu importe.

Le premier ministre gallois Mark Drakeford a annoncé qu’à compter du lendemain de Noël, les boîtes de nuit au Pays de Galles seront fermées et la règle des six rétablie.

Un maximum de 30 personnes peut désormais assister à des événements en salle et 50 personnes peuvent se réunir lors d’événements en plein air.

Les restrictions à travers les nations décentralisées ont particulièrement contrarié l’industrie hôtelière en difficulté, avec des personnalités avertissant que les fêtards écossais et gallois à la frontière anglaise traverseront simplement une Angleterre sans restriction pour les festivités du Nouvel An.

Après que le Premier ministre a annoncé les restrictions, William Lees-Jones, propriétaire des pubs JW Lees, a répondu en interdisant à Mme Sturgeon de ses locaux «à vie».

Il a déclaré que les restrictions frapperaient le plus durement le secteur de l’hôtellerie déjà en difficulté, avertissant que de nombreuses entreprises pourraient fermer définitivement.

L’homme d’affaires a déclaré à Manchester Evening News: « Le remaniement des réservations et le Nouvel An, cela va faire basculer certaines entreprises. »

Le lecteur d’Express.co.uk, Jediasreturnef, s’est concentré sur ce point, affirmant: «Les pubs en Angleterre le long de la frontière feront un commerce rugissant. Tous en Angleterre pour un petit verre ou deux.