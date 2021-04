Nicola Sturgeon demande une enquête sur le gouvernement de Boris au milieu de la rangée croissante des «Tory sleaze» | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre écossais a déclaré que “la puanteur de la sordide” devenait “assez accablante” et a ajouté: “Il est temps pour les conservateurs de mettre toutes leurs transactions dans le domaine public et de les laisser faire l’objet d’une enquête appropriée.” Le SNP demande maintenant que tous les e-mails, SMS et enregistrements d’appels de M. Johnson soient mis à disposition pour examen.

Mme Sturgeon a lancé son flanc alors que M. Johnson était sous pression pour expliquer comment la somptueuse rénovation de son appartement de Downing Street avait été payée à la suite d’une attaque explosive de son ancien conseiller en chef Dominic Cummings.

Dans un article de blog incendiaire, M. Cummings a accusé son ancien patron d’avoir planifié un plan “contraire à l’éthique, insensé, peut-être illégal” pour amener les donateurs conservateurs à financer secrètement le travail.

La Commission électorale a déclaré qu’elle cherchait toujours des réponses du Parti conservateur sur la question de savoir si des sommes relatives aux travaux auraient dû être déclarées en vertu de la loi sur les dons politiques.

Et une enquête interne à Downing Street a également été lancée sur la manière dont des messages entre le Premier ministre et l’inventeur milliardaire Sir James Dyson ont été divulgués aux journalistes, au milieu d’une dispute en cours sur le lobbying à Whitehall.

Des messages divulgués montrent que M. Johnson avait promis à l’entrepreneur qu’il «réglerait» un problème fiscal pour le personnel de Dyson travaillant au développement de ventilateurs au début de la crise des coronavirus.

M. Johnson a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien de «louche» dans ses messages avec Sir James, l’homme le plus riche de Grande-Bretagne.

Mme Sturgeon a publié une déclaration qui disait: «La puanteur de la sordide qui entoure ce gouvernement conservateur britannique devient assez accablante.

«Des allégations très sérieuses sont portées contre Boris Johnson et son gouvernement, y compris par des personnes qui ont travaillé étroitement en son sein.

«En tant que personne qui a récemment fait l’objet d’enquêtes et de contrôles approfondis, une enquête approfondie est nécessaire ici étant donné l’ampleur et la gravité des allégations.

“Le SNP a lancé des appels pour une enquête publique complète et cela doit se produire immédiatement.”

Le chef du SNP Westminster, Ian Blackford, a ajouté: “Il y a maintenant tellement de parties différentes dans ce scandale conservateur qu’une enquête approfondie sur le fonctionnement de ce gouvernement conservateur profondément douteux est la seule réponse.”

Auparavant, l’ancien procureur général Dominic Grieve avait qualifié M. Johnson de «vide d’intégrité» alors que la dispute sur la facture de la rénovation du flab de Downing Street s’intensifiait.

M. Grieve, un rebelle conservateur du Brexit qui a été dépouillé du whip du parti par M. Johnson en septembre 2019 et s’est présenté sans succès en tant qu’indépendant aux élections générales de 2019, a déclaré: “Tout est de la fumée et des miroirs. Il n’a pas dit quand il a décidé pour le rembourser ou s’il l’a maintenant remboursé.

“Le fait est qu’il a reçu, je pense que c’est devenu assez clair, un cadeau important pour la rénovation de l’appartement.”

«Et c’est évident depuis un certain temps. Apparemment, je suis triste à dire, à mes collègues qui l’ont élu chef du Parti conservateur.

«Et si vous avez quelqu’un qui n’a pas d’intégrité, alors vous allez avoir ce genre d’histoire encore et encore.

“Je suppose que certaines personnes peuvent dire que cela n’a pas d’importance, mais dans le contexte d’essayer d’assurer la bonne gouvernance et la confiance des gens dans les institutions démocratiques, c’est vraiment une façon extraordinaire de se conduire.”