Nicola Sturgeon démantelé après 100 jours d’échec – Le SNP a mis en garde contre une “déréliction choquante” | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon critiqué par Neil Oliver pour les appels à Indyref2

Après les élections de Holyrood en mai, le SNP a remporté un quatrième mandat consécutif au gouvernement après avoir remporté 64 sièges, soit une augmentation d’un. Cependant, le parti de Mme Sturgeon n’a pas réussi à obtenir la majorité au Parlement de 129 sièges.

Aujourd’hui, 100 jours se sont écoulés depuis les élections, mais les travaillistes écossais ont accusé le SNP de ne pas avoir tenu ses promesses électorales.

Certains des engagements clés du document « Premiers pas » du SNP comprenaient l’achèvement de la vaccination de tous les adultes et la prise de mesures pour établir une enquête publique sur la COVID-19.

Scottish Labour a également accusé le SNP de ne pas avoir publié de plan de relance du NHS et de mettre en place une nouvelle Green Jobs Workforce Academy, ainsi que d’avoir commencé à fournir des vélos gratuits aux enfants.

Le leader travailliste écossais Anas Sarwar a fustigé le SNP pour ne pas avoir tenu ses promesses électorales.

M. Sarwar a déclaré : « Le SNP a promis de se concentrer sur la reprise, mais rien n’indique qu’il ait encore commencé.

«Leur temps au gouvernement a été défini par des retards, des promesses non tenues et un fossé entre leur tournure et leur action – et il semble que nous pouvons nous attendre à plus de la même chose ce mandat.

«Dans les derniers jours de la campagne, ils ont présenté une faible imitation du message du travail écossais, promettant de travailler dans l’intérêt national – mais en seulement 100 jours, ils ont rompu leurs promesses sur tout, de la lutte contre Covid à la reconstruction de notre NHS en passant par la création d’emplois verts.

“L’échec de la mise en place d’une enquête publique sur le COVID-19 est un manquement au devoir particulièrement choquant.

“Nous ne devrions pas attendre Boris Johnson, nous devrions désespérément tirer les leçons de la dernière année et demie – ne pas nous cacher d’eux.

«Au fil des jours, leur arrogance grandit et ils continuent de perdre le contact avec les communautés à travers l’Écosse alors qu’ils abandonnent les promesses sur lesquelles ils ont été élus il y a quelques mois à peine.

« C’est pourquoi il est si important que nous construisions une alternative crédible à ce gouvernement SNP déterminé.

« Nous sommes confrontés à une pandémie mondiale, à une crise sanitaire croissante et à une urgence climatique – il n’y a pas de temps à perdre.

« Le SNP doit tenir ces promesses électorales maintenant. »

Malgré leur engagement, actuellement un adulte sur quatre en Écosse n’est toujours pas complètement vacciné et il faudra au moins jusqu’en septembre pour que tous les adultes se voient proposer une deuxième dose.

Le parti d’opposition affirme qu’il n’y a pas eu de mise à jour sur la date à laquelle une enquête publique écossaise dédiée au COVID-19 aura lieu.

Ainsi qu’aucun signe d’un plan de relance du NHS, de la Green Jobs Workforce Academy ou de programmes pilotes de vélos gratuits.

Le mois dernier, le Premier ministre écossais a eu honte d’avoir affirmé que son objectif de donner une deuxième dose de vaccin à tous les 40 à 49 ans avait été atteint.

Cependant, les données de Public Health Scotland ont montré que seulement 76,6% des personnes du groupe étaient en fait entièrement protégées.

Les chiffres montraient qu’environ 158 000 personnes dans la quarantaine – un peu moins d’un quart du total – n’avaient pas encore reçu les deux doses.

Cependant, plus de neuf sur dix avaient reçu une première dose d’un vaccin.

Les opposants se sont déchaînés contre la “tournée sans vergogne” de Mme Sturgeon et l’ont accusée d’être “économique avec la vérité” après avoir affirmé que son objectif était basé sur l’organisation de rendez-vous plutôt que sur l’administration de jabs.

Jackie Baillie, chef adjointe du Scottish Labour, a déclaré: “La première ministre peut sans vergogne essayer de faire tout ce qu’elle aime, mais les faits parlent d’eux-mêmes.

«Bien sûr, le vaccin n’est pas obligatoire et personne ne s’attendait à une couverture à 100 % à ce stade – mais nous avons été spectaculairement en deçà.

« Plus de 90 % des personnes de ce groupe ont reçu leur première dose, mais près d’un quart attendent toujours la deuxième – cela ne peut donc pas être considéré comme une réticence à se faire vacciner.

“Les tentatives du SNP pour minimiser ces chiffres rappellent qu’ils sont plus préoccupés par l’optique que par les résultats.”