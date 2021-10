Nicola Sturgeon double la facture des contribuables pour une armée de dorlotistes et de ministres | Politique | Nouvelles

L’analyse des travaillistes écossais révèle que la facture du gouvernement écossais dirigé par le SNP a presque doublé depuis l’arrivée au pouvoir des Nats en 2007 sous Alex Salmond. Pendant ce temps, le nombre de secrétaires de cabinet a doublé de 4 à 8 et le nombre de ministres est passé de 10 à 17.

Le nombre de conseillers spéciaux soutenant l’administration dirigée par le SNP est également passé de 9 à 17.

En conséquence, le coût annuel des salaires des ministres, du personnel de bureau et des conseillers est passé de 2,4 millions de livres sterling au cours du premier mandat du SNP en 2007.

À l’exclusion du premier ministre et du vice-premier ministre, il s’agit d’une augmentation de 100 % par rapport aux 14 ans des Nats au pouvoir.

Daniel Johnson, porte-parole des finances travaillistes écossais, a accusé le SNP d’avoir mené une « opération gonflée » à Édimbourg.

Le MSP d’Edinburgh Southern a ajouté : « Rien ne justifie ces augmentations étonnantes.

«Pendant des années, le SNP a infligé une austérité sauvage aux conseils tout en n’épargnant aucune dépense pour financer leur propre opération gonflée.

«Ces augmentations vertigineuses pourraient ne pas piquer autant si nous pouvions voir ce que nous obtenions en retour.

«Au lieu de cela, les contribuables crachent des sommes record pour un gouvernement qui enregistre des niveaux d’échec record.

M. Harvie est ministre des Bâtiments zéro carbone, des déplacements actifs et des droits des locataires et Mme Slater est ministre des Compétences vertes, de l’Économie circulaire et de la Biodiversité.

Cela signifierait que jusqu’à la fin du prochain mandat de Holyrood en 2026, l’accord coûterait aux Écossais plus de 2 millions de livres sterling supplémentaires.

M. Johnson a ajouté: «Il est obscène que nous payions une facture de plusieurs millions de livres pour le projet de vanité financé par les contribuables du Parti vert alors que les services essentiels à travers l’Écosse sont étirés jusqu’au point de rupture.

« Lorsque les électeurs se sont vus promettre un financement pour les emplois verts, je ne pense pas que ce soit ce qu’ils avaient en tête.

« Le Premier ministre donne des postes ministériels comme des badges Blue Peter, mais rien n’indique qu’ils aient une réelle influence sur le leadership centralisateur zélé du SNP. »

Défendant la taille de son gouvernement, Mme Sturgeon a fait valoir plus tôt cette année que chaque ministre du gouvernement écossais était « entièrement occupé et travaillait dur chaque jour pour tenir les engagements et les politiques de ce gouvernement ».

Un porte-parole du vice-premier ministre John Swinney a déclaré : « La soi-disant analyse du Labour ignore complètement le fait que les responsabilités du gouvernement écossais ont considérablement augmenté depuis 2007.

«Chaque nouveau pouvoir délégué a été utilisé pour faire de l’Écosse un pays plus juste, qu’il s’agisse de la politique fiscale plus progressive sur le revenu ou du nouveau système de sécurité sociale.

« Le gouvernement continue également de faire face aux défis sans précédent du Brexit et de la pandémie mondiale. »