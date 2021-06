Nicola Sturgeon éclate d’envie d’appeler les écoliers à chanter une chanson britannique “patriotique” | Politique | Nouvelles

Le SNP et les ministres du gouvernement écossais ont dénoncé le ministère de l’Éducation (DfE) pour soutenir la Journée One Britain One Nation (OBON) en chantant une chanson patriotique. Les paroles incluent: “Nous sommes la Grande-Bretagne, et nous avons un rêve, unir tout le monde, dans une grande équipe.”

Il se termine par les lignes qui se répètent : « Strong Britain. Grande Nation”.

Le DfE a déclaré hier qu’il encourageait les écoles du Royaume-Uni à célébrer la Journée OBON vendredi, afin que “les enfants puissent en apprendre davantage sur nos valeurs communes de gentillesse, de fierté et de respect”.

La campagne OBON mise en place par l’inspecteur de police à la retraite Kash Singh, qui vise à susciter la fierté de la Grande-Bretagne.

Alors que l’éducation relève de la responsabilité du gouvernement écossais en Écosse, OBON souhaite que les élèves du Royaume-Uni s’habillent en rouge, blanc et bleu et chantent l’hymne One Britain One Dream.

Mais le député du SNP Angus McNeil a comparé Boris Johnson aux Soviétiques pour avoir encouragé le chant de l’hymne.

Le député des îles occidentales a tweeté : “L’Union soviétique voulait que les enfants des pays baltes célèbrent” One Union One Nation Day “et chantent l’hymne” Nous sommes soviétiques “.”

Le premier ministre Nicola Sturgeon a déclaré que le concept était « ridicule » et a ajouté : « Je dois dire que lorsque je l’ai vu sur les réseaux sociaux hier, j’ai supposé que c’était une parodie, je ne pensais pas que c’était réel.

« J’essaie d’imaginer l’indignation qu’il y aurait si le gouvernement écossais insistait ou même encourageait les écoliers écossais à chanter une chanson sur la beauté de l’Écosse.

«Les gens seraient – ​​et à juste titre – en colère à ce sujet. C’est ridicule et cela dit peut-être tout sur le désintérêt du gouvernement britannique pour l’Écosse qu’il demande que cela se produise le jour où les écoles écossaises partent en vacances.”

Elle a souligné: “Je pense que cela en dit malheureusement tellement que nous connaissons les priorités malavisées, l’hypocrisie et la nature ridicule de beaucoup de ce que fait ce gouvernement britannique.”

Cal Dempsey, trésorier de Young Scots For Independence, a affirmé que la campagne était “dangereusement proche de ‘Ein Volk, ein Reich'”, en référence à l’Allemagne nazie.

Un porte-parole du gouvernement gallois a également fait part de ses inquiétudes et a ajouté : “L’éducation est une question dévolue et le gouvernement gallois n’a pas été engagé dans ce projet.”

L’idée a été minimisée par l’une des propres députés du Parti conservateur, Caroline Nokes.

Le député de Romsey et de Southampton North a retweeté un aperçu de la chanson d’OBON en disant: “Je ne peux pas entendre cela (même si j’aimerais beaucoup pouvoir le faire).”

Mais dans un changement de ton aujourd’hui, le porte-parole de Boris Johnson a déclaré que le département n’avait “pas demandé aux gens de chanter des chansons ou de promouvoir du matériel spécifique pour la journée One Britain One Nation”.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a ajouté : « Le Premier ministre soutient les écoles promouvant les valeurs britanniques fondamentales, notamment la tolérance et le respect.

“Nous approuvons les objectifs de One Britain One Nation d’aider les enfants à en apprendre davantage sur l’égalité, la gentillesse et la fierté.”

Downing Street a déclaré que la date de célébration avait été choisie par OBON, et non par le gouvernement britannique.

M. Singh a déclaré que le concept était “né de mon rêve de policier” après être arrivé au Royaume-Uni en tant que garçon de six ans qui “ne pouvait pas parler un mot d’anglais”.

Il a déclaré avoir mis en place la campagne à Bradford, dans le West Yorkshire, en 2013 après avoir pris sa retraite des forces de police en 2012.

M. Singh a déclaré à Times Radio: “Nous avons lancé le concept à Bradford et dans le West Yorkshire, et cela a vraiment très bien réussi, donc ce que nous voulons regarder, c’est l’étendre à travers le pays.

“C’est quelque chose qui est né de mon rêve de policier, en termes de ce que je verrais, en termes de passion, de fierté et de frustration, et quelque chose que je pense devoir être fait dans ce pays.

“Ce pays est un pays brillant. Je suis venu dans ce pays quand j’étais un enfant de six ans qui ne parlait pas un mot d’anglais. Mes parents étaient ouvriers, ils travaillaient dans une usine et une fonderie, et il y a des gens fantastiques dans ce pays.

“L’une des choses qui me manquait était ce que nous devons faire, c’est que nous avons besoin d’une organisation à laquelle les gens de ce pays peuvent s’aligner, pour montrer leur passion, leur fierté et leur amour pour cette grande nation.

“Certaines personnes peuvent avoir cette perception que tout le monde n’est pas fier de ce pays – laissez-moi vous dire, des gens comme moi, et les millions de personnes qui se sont installées dans ce pays depuis d’autres parties du monde, sont si fiers de ce pays .

“Je pense que nous devons célébrer cela et créer cet esprit d’unité et d’unité, et montrer que nous sommes tous un seul peuple de ce pays, peu importe d’où vous venez.”