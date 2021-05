Nicola Sturgeon écrasé alors que Boris Johnson a une feuille de route pour «battre le SNP à son propre match» | UK | Nouvelles

Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a déclaré qu’un deuxième référendum sur l’indépendance est la «volonté du pays», après que le Parti national écossais (SNP) a remporté un quatrième mandat consécutif au pouvoir au début du mois. Le SNP et les Verts écossais ont remporté un total de 72 sièges à Holyrood avec un taux de participation record aux élections du Parlement écossais de 63% – 10% de plus qu’en moyenne pour une élection au Parlement écossais. Au cours de la dernière législature, les Verts et le SNP ont formé une majorité indépendantiste, le premier soutenant le gouvernement minoritaire sur des votes clés, y compris le budget.

Il est maintenant possible qu’ils forment un gouvernement de coalition au sein de ce parlement, ce qui pourrait accroître la pression sur le gouvernement britannique pour qu’il accepte un deuxième référendum.

Après le vote, cependant, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que l’accent devrait être mis sur la reprise de Covid et non sur un autre référendum sur l’indépendance.

Son gouvernement est clair que la constitution britannique est réservée au Parlement de Westminster.

Avant le référendum de 2014, les deux gouvernements ont signé l’accord d’Édimbourg.

Cette fois-ci, Mme Sturgeon va de l’avant quels que soient les souhaits du gouvernement britannique.

Selon le commentateur politique Andrew Willshire, M. Johnson “peut battre le SNP à son propre jeu” et faire taire le séparatisme pour toujours, mais seulement s’il entame réellement les négociations d’indépendance.

Il a expliqué: “Le talon d’Achille des nationalistes est leur préférence pour une dissimulation délibérée de la situation financière de l’Écosse, leur incompétence dans la gestion des services publics et leur contournement des détails politiques. Le Livre blanc de 2014, avec ses projections fantaisistes de recettes pétrolières, a été totalement discrédité.

«Demander à l’Écosse de voter à nouveau, aveugle de fait à ce pour quoi elle votait, serait un crime.

“Boris Johnson devrait dire qu’en tant que Premier ministre du Royaume-Uni tout entier, la responsabilité lui incombe de veiller à ce que la tragédie ne se produise dans aucune partie du pays à la suite des actions des administrations décentralisées.

“Au lieu de cela, il lancera le processus de création d’un livre blanc commun sur l’indépendance de l’Écosse, convenu d’un commun accord par les deux gouvernements.”

Il devrait mettre en place un corps de fonctionnaires pour travailler avec une délégation du Parlement écossais, a suggéré M. Willshire, pour garantir que l’Écosse puisse effectuer une transition rapide vers l’indépendance, et ne pas passer des années après le vote à marchander et à se disputer même pendant que le pays brûle. sous l’incertitude.

M. Willshire a ajouté: “Un autre organe supervisera et assistera le SNP dans la construction de l’appareil d’État requis.

«Il est essentiel que ces institutions soient mises en place avant que l’Écosse ne quitte l’Union, alors convenons des délais pour les mettre en place. Transférez la responsabilité de tous les paiements sociaux, y compris les retraites, à l’Écosse. c’est trop dur après l’indépendance.

<< Inviter un groupe d'experts à agir en tant que consultants auprès de cet organe. Nommer des experts de renommée internationale dans les domaines de l'économie, des devises, de la politique monétaire et fiscale pour s'assurer que les plans du SNP s'additionnent et qu'il est peu probable que cela entraîne une faillite nationale rapide. "

JUST IN: le rassemblement émotionnel de Gordon Brown contre le “ mensonge ” du SNP en matière de santé

Il a conclu dans son rapport pour The Spectator: “Il y a trois avantages à cette approche pour la partie pro-Union. Premièrement, il serait difficile pour le SNP de refuser de participer à de telles négociations.

«Deuxièmement, cela tirerait l’aiguillon des affrontements constants entre les gouvernements tout en donnant à chaque espace de gouverner réellement son pays sans distraction constante.

“Troisièmement, le soutien à l’indépendance est en fait remarquablement faible.

“Exiger la formalisation de ces faits, mis en contexte, et approuvés par un panel d’experts indépendants ferait plus pour renforcer les arguments en faveur de l’Union que n’importe quel nombre d’interventions intelligentes et intelligentes.

“Cela peut sembler paradoxal, mais la meilleure façon de sauver l’Union pourrait être de commencer à négocier sa dissolution.”

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, Ronald MacDonald, professeur de recherche en macroéconomie et finance internationale à l’Adam Smith Business School de l’Université de Glasgow, a expliqué pourquoi la candidature à l’indépendance de Mme Sturgeon est incroyablement dangereuse pour l’Écosse.

M. MacDonald a affirmé qu’en vertu de son plan économique, une Écosse indépendante ferait faillite presque immédiatement.

Il a expliqué: «Le déficit sous-jacent n’a pas trop changé depuis l’année dernière.

«Il a augmenté d’un demi pour cent, je pense.

«Ce n’est pas un déficit durable en soi. Il est d’environ 8,6%.

“Afin qu’ils [the SNP] ont fait valoir dans le rapport de la Commission sur la croissance qu’ils pourraient gérer cela en ayant une croissance plus élevée s’ils étaient indépendants.

«Mais ils n’ont pas dit comment ils allaient l’obtenir.

“Bien sûr, en plus de cela, vous avez la crise des coronavirus, ce qui signifie que le déficit va de l’avant. Ce sera probablement quelque part dans la région des 20% ou même 30%.

“C’est un énorme déficit.”

L’argument du premier ministre, a noté la macroéconomiste, semble être qu’elle peut faire ce que font les autres gouvernements, c’est-à-dire emprunter massivement sur les marchés financiers à des taux d’intérêt relativement bas.

Cependant, M. MacDonald a affirmé qu’il y avait un énorme problème avec cela.

Il a poursuivi: «Leur stratégie pour une Écosse indépendante est d’avoir une période de transition relativement longue pendant laquelle ils continuent à utiliser la livre sterling.

«Emprunter dans une devise étrangère est une stratégie très dangereuse, surtout si vous empruntez le genre de sommes dont ils parlent.

«La raison en est que si vous adoptez la sterlingisation, c’est une forme de taux de change strictement fixe.

“Le Royaume-Uni a un taux de change flexible. Cela signifie que lorsque vous subissez un choc économique, vous avez des moyens d’ajuster l’économie à cela.

«En adoptant la monnaie d’un autre pays, vous fixez vraiment votre monnaie par rapport à cette monnaie. Et vous n’avez aucun moyen d’ajustement.

«Ce n’est pas tenable pour un pays indépendant.

«J’ai soutenu séparément que cela pourrait conduire à la faillite.

“Ils n’ont pas réfléchi au cadre macroéconomique.”

Il a conclu: «C’est un mélange très complexe et malheureusement ce mélange complexe n’a pas été expliqué à l’électorat.

«C’est ma préoccupation.

“J’espère que s’il y a une autre campagne référendaire, les gens commenceront à leur présenter ces arguments.”