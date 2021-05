Nicola Sturgeon écrasé par le rejet du Royaume-Uni qualifié de «pervers» par un expert commercial | UK | Nouvelles

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a été contredite par l’un de ses ministres sur la question de savoir si une Écosse indépendante demanderait immédiatement à rejoindre l’UE. Plus tôt ce mois-ci, le chef du Parti national écossais (SNP) a affirmé que l’Écosse essaierait de rejoindre le bloc juste après avoir obtenu son indépendance – sans organiser de référendum séparé. Dans une tournure surprenante des événements, cependant, Mike Russell, le secrétaire à la Constitution écossaise, a contesté les affirmations de Mme Sturgeon, insistant sur le fait que cela dépendrait des circonstances du moment pour organiser un tel vote.

Il a également affirmé qu’il pourrait être «souhaitable» de demander aux Écossais de rejoindre l’UE.

M. Russell, qui est également président du SNP, a déclaré que son opinion personnelle était que ce n’était pas nécessaire, mais “il y a des circonstances dans lesquelles vous pourriez dire que ce serait souhaitable”.

Les conservateurs écossais ont déclaré que les messages mitigés du SNP montraient que sa politique de l’UE était «superficielle et peu claire».

Cela vient après que Mme Sturgeon ait omis à plusieurs reprises d’expliquer comment une Écosse distincte dans l’UE pourrait éviter une frontière dure avec l’Angleterre.

Le Premier ministre fait valoir que les sondages d’opinion montrant un fort soutien à l’appartenance à l’UE signifient qu’un référendum sur une adhésion indépendante de l’Écosse ne serait pas nécessaire.

Les Écossais ont voté par une marge de 62 contre 38 pour rester lors du référendum sur le Brexit de 2016.

JUST IN: David Frost a émis un avertissement brutal sur le Brexit comme “ beaucoup plus à faire ”

Cependant, ces enquêtes et le référendum ont été menés dans le contexte de l’appartenance de l’Écosse au Royaume-Uni, ce qui signifie que la question d’une frontière avec l’Angleterre ne s’est pas posée.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, Alan Winters, directeur de l’Observatoire de la politique commerciale de l’Université du Sussex, a fait valoir qu’il y avait quelque chose de “très pervers” à vouloir mettre fin à une Union vieille de 300 ans en faveur de l’UE. .

M. Winters a déclaré: «Ce serait coûteux des deux côtés.

«Plus coûteux pour les Écossais, certes, mais ce serait aussi une distraction politique massive et massive.

«Je pense aussi que la majorité des gens dans le monde percevraient cela comme le nationalisme anglais chassant les Écossais, ce qui est une vision plutôt antipathique».

Selon M. Winters, la structure des échanges ne changerait pas nécessairement en cas d’indépendance, mais “le volume des échanges diminuerait et les revenus diminueraient”.

Lorsqu’on lui a demandé si une échappée écossaise coûterait plus cher que le Brexit, M. Winters a ajouté: “Absolument.

NE MANQUEZ PAS:

La reine s’est ouverte sur les responsabilités d’être chef de l’État [REVEALED]

Bercow a dépensé 31000 £ d’argent des contribuables pour la rénovation d’un appartement [INSIGHT]

Kate Hoey a qualifié l’accord de Boris Johnson sur le Brexit de “ trahison ” du Royaume-Uni [ANALYSIS]

«Il y a quelque chose de très pervers à dire: ‘Vous nous avez fait sortir d’une Union qui existe depuis 50 ans.

“Par conséquent, nous allons nous retirer d’une Union qui existe depuis 300 ans.”

Une analyse récente du Centre for Economic Performance de la London School of Economics (LSE) a révélé que le commerce de l’Écosse avec le reste du Royaume-Uni est environ quatre fois plus important que celui de l’UE.

La création d’une frontière entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni augmenterait les coûts de 15% dans un «scénario optimiste» et de 30% dans un scénario «pessimiste», selon la LSE.

La LSE a estimé que l’impact de l’indépendance, en plus du Brexit, réduirait les revenus par habitant écossais de 6,5 à 8,7% à long terme.

La LSE a conclu que les avantages commerciaux de la réintégration dans l’UE ne suffiraient pas à justifier le coût de la sortie du Royaume-Uni, «étant donné que les avantages de la réduction des barrières commerciales avec l’UE en rejoignant sont à peu près compensés par les coûts de mise en L’Écosse et le reste du Royaume-Uni ».

L’étude a noté que rejoindre le bloc serait plus bénéfique que de rester au Royaume-Uni «seulement si l’indépendance détruit suffisamment le commerce pour que le reste du Royaume-Uni devienne un partenaire commercial moins important pour l’Écosse que l’UE».

La secrétaire à l’Économie, Fiona Hyslop, a déclaré que l’étude n’avait pas pris en compte les autres effets de l’indépendance, tels que les changements dans les arrangements fiscaux, les flux d’investissements directs étrangers (IDE) ou la monnaie écossaise.

Cependant, dans un rapport récent, le professeur David Blake, directeur du Pensions Institute de la Cass Business School de Londres, a noté que la perte estimée par la LSE n’est que la perte des coûts à la frontière.

Il a déclaré: “Nous devons également prendre en compte la perte des transferts fiscaux selon la formule Barnett, ainsi que la perte des marchés publics britanniques, tels que les 18 navires de la Royal Navy qui ont été ou seront construits en Écosse entre 2014 et le Années 2030.

“La perte brute des avantages Barnett pour 2021-2022 serait de 38 milliards de livres sterling.

“La perte nette résultant de la suppression des transferts fiscaux serait inférieure à environ 15 milliards de livres sterling, puisque l’Écosse conserverait désormais les recettes fiscales qu’elle perçoit. Cela correspond à la différence entre 81 milliards de livres sterling de dépenses publiques et 66 milliards de livres sterling d’impôts collectés en Écosse, y compris ceux sur les revenus pétroliers de la mer du Nord. “

Cela, a-t-il insisté, représente une réduction totale d’au moins 26 milliards de livres sterling du PIB écossais, ce qui équivaut à 15% du PIB de l’Écosse en 2019, soit 168,14 milliards de livres sterling.