Nicola Sturgeon pourrait être configuré pour introduire des mesures Covid « ciblées et proportionnées », en guise de compromis pour permettre aux gens de rencontrer des familles à Noël.

Elle a déclaré: « Nous devons essayer de protéger la capacité des gens à passer Noël avec leur famille, et j’espère personnellement un Noël plus normal que l’année dernière au nom de tout le monde à travers le pays.

« Mais nous devons équilibrer cela avec la nécessité de garder les gens aussi en sécurité que possible à l’approche et tout au long de l’hiver et jusqu’en 2022.

« Avec Omicron, le virus a muté et est maintenant plus transmissible que tout ce que nous avons vu auparavant – notre estimation est qu’il sera la souche dominante en Écosse à un moment donné cette semaine.

« Nous devons considérer cela comme une course entre la vaccination et un virus qui vient d’apprendre à courir plus vite, nous nous mettons donc au défi de prendre des mesures pour accélérer l’injection de rappels dans les bras des gens tout en réfléchissant à ce que nous pouvons faire pour essayer de ralentir la propagation du virus.

« L’étape la plus importante que nous puissions tous franchir, en plus des tests réguliers, reste de se faire vacciner.

« Je sais que beaucoup ont déjà réservé leurs rendez-vous de rappel, mais je suis conscient que d’autres auront trouvé plus difficile d’obtenir un rendez-vous. Veuillez continuer d’essayer – tous les efforts sont faits pour renforcer les capacités, et plus de rendez-vous sont créés chaque jour.

« Nous travaillons 24 heures sur 24 avec les conseils de santé pour examiner toutes les options sur la façon dont nous pourrions accélérer la vaccination – des options comprenant l’apport de plus de vaccinateurs, la prise en charge de plus d’heures dans les centres de vaccination, la mise en service de plus d’installations et des offres de soutien militaire de la part du gouvernement britannique.

« Je suis parfaitement conscient de l’impact que cette crise a déjà eu sur la vie des gens, et donc toutes les mesures qui doivent être prises pour ralentir la propagation seront aussi ciblées et proportionnées que possible. Le Cabinet examinera les options disponibles mardi, après que j’exposerai plus en détail au Parlement. »